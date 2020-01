An den Küsten locken neu angelegte Städte, Häfen und Resorts. Ganze Landstriche, alte Dörfer und eine Folterinsel werden dafür privatisiert. So wie Sveti Stefan, ein ehemaliges Fischerdorf, eine kleine Insel, die nur über einen schmalen Steg mit dem Festland verbunden ist. Wer Luxus und Abgeschiedenheit will, kann sich zum Beispiel dort einmieten.

Du sitzt auf einem kleinen Boot, das sich geräuschlos über den Fluss Rijeka Crnojevića schiebt. Direkt unter einer der ältesten Steinbrücken des Landes. Du hörst nichts als Vögel und das Knarksen eines Ruders. Szenenwechsel: Du stehst am Porto Montenegro , einer in der Abendsonne glitzernden Marina mit Casino und Sterne-Restaurants, inmitten von Schönen und Reichen. In Montenegro können Touristen beides haben.

Wer kann, sollte das Land übrigens mit einem Mietwagen erkunden. Montenegro ist so groß wie Irland, die wesentlichen Orte hat man mit dem Auto schnell bereist. Und: Das Land hat so ziemlich für jeden was. Gebirge, Wälder und Meer. Wer möchte, kann also am Morgen noch in den Bergen wandern und am Abend in der Adria baden.

Öko oder Luxus?

Absolutes Highlight der montenegrinischen Adriaküste ist übrigens die Bucht von Kotor. Winzig klein, aber spektakulär schön. Manche bezeichnen sie auch als kleinsten Fjord Europas. Während der kleine Jachthafen in der Nebensaison beschaulich ruhig wirkt, dominieren in der Hauptsaison allerdings Kreuzfahrtschiffe. In den kleinen Gassen tummeln sich dann Tausende Kreuzfahrttouristen.

Egal, ob ökobewusster Naturtrip oder Luxusurlaub: In diesem Land musst du dich als Urlauber nicht für eines von beidem entscheiden. Hier kannst du alles haben.