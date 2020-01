Wer ist die Stylischste auf dem Kreuzfahrtschiff? In „Shopping Queen“ sucht Vox bald nicht das beste Outfit in einer deutschen Stadt – sondern auf einer Mittelmeer-Kreuzfahrt mit der der „Aida Nova“.

Palma de Mallorca, Rom, Marseille und Barcelona, vier Fashion-Metropolen befinden sich auf der wiederbelebten Mittelmeer-Route der Aida Nova. Und deshalb, so dachten sich Aida und Vox, ist das Schiff doch der ideale Ausgangspunkt für eine neue Folge von „Shopping Queen“.

In der Fernsehsendung stammen die Kandidatinnen einer Woche in der Regel aus der gleichen Stadt – während eine mit ihrer Begleitung shoppen geht, schauen sich die anderen in der Wohnung der Kandidatin um. Doch in der Folge, die am Sonntag, 26. Januar, ausgestrahlt wird, ist alles anders. Denn gedreht wurde zwischen 21. und 28. September in gleich drei verschiedenen Ländern!

Video: „Aida Nova“ wird zum Shoppingmobil der Shopping Queen

Wie schon vor genau einem Jahr geht Vox nun mit einer Sondersendung an den Start – und schickt die Kandidatinnen auf hohe See. An jedem Stopp, Mallorca, Spanien, Frankreich und Italien, wird eine Kandidatin an Land gehen und sich zum Motto „Hola, Ciao, Bonsoir – sei mit deinem mediterranen Outfit der Star!“ neu einkleiden. Dabei wird jede Frau von einer oder einem Prominenten unterstützt.