Eigentlich nur mit dem Wohnmobil in Urlaub fahren und zum Schleuser werden? Esel reiten und um 30.000 Euro zahlen? Für Urlauber in Griechenland ändert sich einiges, der reisereporter hat den Überblick.

1. Diese Hotels eröffnen im Frühjahr

Auch in Richtung Westküste gibt es zwei neue Hotels: Das Myrion Beach Resort befindet sich zwischen Gerani und Maleme und wartet ab Juni mit verschiedenen Zimmern und Suiten und mehreren Pools auf. Der CHC Galini Palace in Kolymbari ist eine Fünf-Sterne-All-Inclusice-Anlage, die im Mai eröffnen wird. Das Hotel ist für Familien ausgewiesen.

In östlicher Richtung findet sich zwischen Rethimno und der Hauptstadt Iraklio ab Mai das Fünf-Sterne-Hotel The Royal Senses. Fünf Pools, Aquafitness und Tanzabende sorgen dafür, dass keinem Gast langweilig wird.

Das Pilot Ampora Boutique Hotel ist eine Fünf-Sterne-Anlage in Georgioupolis und soll im April eröffnen. Jüngere Kinder dürfen hier allerdings nicht dort schlafen, es gibt eine Altersgrenze von zwölf Jahren. In der Nachbarschaft hierzu wird im Mai das Pepper Sea Club Hotel mit einer großzügigen Poollandschaft und Fünf-Sterne-Service aufmachen.

2. Ungewollt zum Schleuser werden

Auch wenn die Flüchtlingskrise in Griechenland keine direkten Auswirkungen für Reisende haben, so doch indirekt: Denn Urlauber sollten aufpassen, sich nicht unfreiwillig zu Schleusern zu machen oder machen zu lassen. Das Auswärtige Amt mahnt vor allem bei Fährüberfahrten zu Vorsicht – wobei Schleuser und Flüchtlinge vor allem versuchen, sich in Lastwagen und Wohnwagen zu verstecken. Sie nutzen vor allem die Standzeit an roten Ampeln in Hafennähe oder auf unbewachten Parkplätzen abgestellte Fahrzeuge.

Das Auswärtige Amt rät, keine Fremden im Fahrzeug mitzunehmen, auch keine Tramper. Wenn doch, sollten sich die Urlauber vergewissern, dass die Person die notwendigen Papiere besitzt. Ansonsten können auch Urlauber wegen Menschenhandels zu langen Haftstrafen verurteilt werden.

Erst vor wenigen Tagen haben die Behörden in der Ägäis, wo die meisten Flüchtlinge ankommen, bekannt gegeben, dass sie im Jahr 2020 mit 100.000 neuen Flüchtlingen rechnen, die über die Türkei kommen. Auch wer mit dem Kreuzfahrtschiff in Griechenland unterwegs ist, kann Auswirkungen spüren: Im vergangenen Juli rettete die „Marella Discovery“ 111 in Seenot geratene Flüchtlinge vor der Insel Peloponnes.