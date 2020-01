Gefährliche und sichere Reiseziele in 2020

In einige Länder sollten Touristen im Jahr 2020 lieber nicht reisen – weil es zu gefährlich ist. Einen Überblick über die sichersten und die gefährlichsten Ziele gibt die „Travel Risk Map“.

Extrem hoch ist das Sicherheitsrisiko demnach in diesen Ländern: Afghanistan, rund um die Grenze zwischen Ägypten und Israel sowie im Gazastreifen, in Teilen der Demokratischen Republik Kongo, in weiten Teilen des Iraks, in Libyen, in Mali, in Teilen Nigerias, in Teilen Pakistans, in Somalia, im Südsudan, in Syrien, in Teilen der Ukraine (um Donezk an der Grenze zu Russland) und in der Zentralafrikanischen Republik.

Gefährlicher als im Jahr 2019 werden Reisen in Regionen beziehungsweise Städte in Burkina Faso, Libyen, Kongo und Mosambik in Afrika sowie Belize und Honduras in Mittelamerika eingestuft. Als weniger gefährlich gelten Reisen nach Nicaragua und in Teile Mexikos, hier wurde das Sicherheitsrisiko von den Experten auf mittelhoch heruntergestuft.

Absolut ungefährlich bezogen auf Sicherheits- und Gesundheitsrisiken ist der Urlaub nur in acht Ländern, alle befinden sich in Europa: Dänemark, Finnland, Grönland, Island, Luxemburg, Norwegen, Schweiz, und Slowenien.