Keine Lust aufs Fliegen? Dann bleib doch am Boden – und reise im Nachtzug durch Europa. Während neue Verbindungen nach Schweden erst in ein paar Jahren kommen, gibt’s schon jetzt andere spannende Routen.

Nachtzug zwischen Wien und Brüssel

Das Reisejahr hat für Zug-Fans und umweltbewusste Reisende mit einer guten Nachricht begonnen: Die ÖBB haben am 19. Januar 2020 den Nightjet NJ 50490 zwischen Wien und Brüssel gestartet. Derzeit fährt er zweimal wöchentlich in die österreichische beziehungsweise in die belgische Hauptstadt. Unterwegs hält der Nachtzug auch in 13 deutschen Städten.

Bis Ende des Jahres soll die Strecke bis Amsterdam erweitert und jede Nacht befahren werden. Das berichtet das Magazin „Hidden Europe“. Praktisch ist die neue Verbindung außerdem für Reisende, die nach England fahren wollen: In Brüssel können sie in den Eurostar Richtung London umsteigen.

Übrigens: Bremer können sich über die Fahrplanänderung einer bereits bestehenden Strecke freuen. Mit dem neuen Fahrplan hält der NJ 401 auf dem Weg von Hamburg nach Zürich auch in Bremen. Außerdem erhält die Verbindung einen zusätzlichen Schlafwagen, wie das Portal „Traintracks“ berichtet. Dafür verkehrt der Nightjet zwischen Berlin und Zürich künftig nur noch mit einem statt zwei Schlafwagen.