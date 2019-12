Weihnachtsmärkte, die nach Weihnachten geöffnet haben

Unsere Karte hilft dir weiter: Sie zeigt, welche Weihnachtsmärkte in Deutschland, Europa und rund um die Welt auch nach Weihnachten 2019 auch „zwischen den Jahren“ noch geöffnet haben – teilweise sogar bis nach Silvester und im Januar 2020.

Auf diesen Weihnachtsmärkten 2019 gibt’s nach Weihnachten Glühwein

Lass den ganzen Trubel der Adventszeit mit der Geschenkesuche hinter dir und verlänger die Weihnachtszeit ganz entspannt. Du kannst auch nach den Feiertagen auf mehr als 65 deutschen und Weihnachtsmärkten in Ruhe bummeln, einen Glühwein oder Kakao trinken und gebrannte Mandeln naschen.

In Deutschland haben zum Beispiel einige Weihnachtsmärkte in Berlin – an der Gedächtniskirche, vor dem Schloss Charlottenburg und an der Wilmersdorfer Straße – noch nach Weihnachten geöffnet. Auch in Hamburg kannst du am Jungfernstieg und an der Petrikirche noch bis zum 30. Dezember 2019 Glühwein trinken. Eislaufen kannst du in München bis zum 12. Januar 2020.

Übersicht: Diese Weihnachtsmärkte haben nach Weihnachten offen

Das reicht dir nicht? Es gibt noch weitere Weihnachtsmärkte, schau auf unserer großen Übersichtskarte nach: