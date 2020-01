Den Charme der Insel entdeckst du rund um die Küste und in Korfu-Stadt, wo sich wieder zeigt: Korfu ist anders. Griechische Traditionen treffen hier auf italienische, französische und sogar britische Einflüsse. Vielleicht kamen deshalb immer schon Urlauber, Prominente und Regenten, Kaiserin Sisi genauso wie der preußische Kaiser Wilhelm, die alle das erlebten, was auch auf dich wartet: die sieben größten Abenteuer auf Korfu.

1. Lifestyle und Nightlife in Korfu-Stadt

Das Herz der Insel ist Korfu-Stadt. Hier pulsiert das Leben, tagsüber wie nachts, und viele Korfu-Urlauber kommen in die Altstadt zum Bummeln und Shoppen, aber auch um die vielen Tavernen auszutesten und in der Nacht am Yachthafen zu feiern.

Spazierst du durch die verwinkelten Gassen, merkst du schnell, dass du in keiner typisch-griechischen Stadt bist. Das hat seinen Grund. Weil die Venezianer lange hier waren, gab es auf Korfu nie eine türkische Herrschaft. Das spiegelt sich in der Architektur der Altstadt wider: Sie ist von venezianischen, französischen und sogar britischen Einflüssen geprägt, orientalischer Stil fehlt hingegen gänzlich. Deshalb hat man das Gefühl, in einer Stadt in Italien oder an der Côte d’Azur zu sein und nicht auf einer griechischen Insel.

Die gute Nachricht: Korfu ist eine bezahlbare Insel. Ein einfaches Zimmer findest du schon ab 15 Euro, eine Ferienwohnung am Strand oder in Strandnähe ab etwa 40 Euro und ein besseres Hotelzimmer ab etwa 60 Euro.

Ein romantisches Restaurant in Korfus Altstadt lädt zu einem gemütlichen Dinner ein. Foto: pixabay.com/frydendals

Korfu-Stadt ist klein, kompakt und schnuckelig. Bunte Häuschen mit blühenden Fensterläden und Balkonen ziehen sich durch den Kern, über der Stadt thront eine Festung, rund um die Stadt liegen kleine Stadtstrände. Mittelpunkt ist die Esplanade. Hier reihen sich Restaurants, Cafés und Bars aneinander. In Sachen Food geht es hier hochpreisiger zu.

Die günstigen Tavernen findest du in den kleinen Seitenstraßen. Zur Esplanade komm lieber am Abend: Dann startet hier das Nachtleben in den Cafés und Bars. Danach geht es ins eigentliche Partyzentrum, das in Richtung der Straße nach Kontokálo rund zwei Kilometer westlich der Altstadt liegt, in der Nähe des Yachthafens.

Ein Highlight ist der Markt in Kerkyra. Der Wochenmarkt in der Nähe der Festungsmauer ist zwar nicht riesig, hat aber alles, was du brauchst. Es gibt frischen Fisch genauso wie Obst, Gemüse, Oliven und Olivenöl. Shopping-Tipp: In der Seifenmanufaktur werden unterschiedliche Olivenseifen wie anno dazumal handgemacht und sind das ideale Mitbringsel.