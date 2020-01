Party-Fotos online? Airbnb will auf Facebook schnüffeln

Airbnb will bald soziale Medien durchforsten, um Gastgeber vor Gästen zu warnen.

Wie die Zeitung berichtet, sollen Schlüsselwörter, Bilder und Videos, die online zu finden sind und in Verbindung mit dem potenziellen Gast stehen, gescannt werden, um dessen Vertrauenswürdigkeit zu ermitteln . Verhaltens- und Persönlichkeitsmerkmale sollen so herausgefiltert werden, einschließlich den Punkten „Gewissenhaftigkeit und Offenheit“.

Airbnb will durch die Software ein Offline-Verhaltens-Risiko-Profil erstellen

Mit der neuen Technologie werden beispielsweise Artikel, die in Verbindung mit der Person stehen könnten, gescannt. Außerdem werden Hinweise auf angeblich negative Verhaltensweisen wie „Neurotizismus und Verwicklung in Verbrechen, Narzissmus, Machiavellismus oder Psychopathie“ gesammelt. Diese Daten werden dann mit sozialen Verbindungen, Beschäftigungs- und Bildungsgeschichte abgeglichen, um so ein Offline-Verhaltens-Profil des Gastes zu erstellen.

Das Patent für die neue Software hat Airbnb bereits beim Europäischen Patenamt angemeldet. Ab wann sie genutzt werden wird und ob sie auch in Deutschland eingesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit findet sich bei Airbnb nur der Sicherheitshinweis, dass Reservierungen vor der Bestätigung durch prädiktive Analysen auf ihr Risiko hin bewertet werden.