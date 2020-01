2,7 Kilometer breit, 5,7 Kilometer lang – das ist Thirassia in den Kykladen. 320 Einwohner, raue Natur, quasi wie Santorin in den 60er-Jahren, als es noch keinen Massentourismus gab. Ein kleines Boot verkehrt zwischen Ammoúdi bei Oía von der Hauptinsel aus zur kleinen Schwester: Acht Minuten dauert die Überfahrt, sie kostet einen Euro. Zumindest für Touristen, denn für Einheimische ist das Boot kostenlos. Außerdem verkehren Dutzende Ausflugsboote für deutlich mehr Geld.

„Viele fragen sich, wie es sein kann, dass wir keine Auswirkungen vom Tourismus spüren, nur einen Steinwurf von Santorin entfernt“, sagt Jimmy Zacharo der norwegischen Zeitung „VG“. Bis vor Kurzem war er der Einzige, der auf der nicht einmal zehn Quadratkilometer großen Insel Betten vermietete, schon 1977 eröffnete er die erste Taverne.

„Die Leute hier träumen nicht von Hotels, Restaurants, Boutiquen. Wir wollen es am liebsten so haben, wie es immer war.“ Allerdings gibt es inzwischen etwas mehr Infrastruktur: 16 Tavernen und neue Gästehäuser, unter anderem der Bürgermeister hat eines am Bootssteg eröffnet, an dem die Reisenden aus Santorin ankommen.