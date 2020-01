Inspiration für den Urlaub im Frühjahr und Sommer 2020: Airlines wie Lufthansa, Eurowings, Tuifly und Ryanair haben einige neue Ziele von Deutschland aus in den Flugplan aufgenommen – in Europa und der Welt.

Neue Ziele in Europa, Nordafrika und Nordamerika fliegen deutsche Airlines an.

Der Januar wird von vielen genutzt, um die Urlaubsplanungen für das Jahr voranzutreiben. Für alle, die sich gerade nach Sonne sehnen, kommt hier Inspiration.

Airlines wie Lufthansa, Eurowings, Condor, Sundair, Tuifly und Ryanair haben sich viele neue Ziele für 2020 in die Flugpläne aufgenommen. Wir zeigen sie dir im Überblick.

Lufthansa und Eurowings: Fokus auf Europa und Nordamerika

Fünf neue Ziele in Europa hat die Lufthansa ins Programm aufgenommen. Nach längerer Unterbrechung geht es ab München wieder nach Minsk. Ab dem 4. April 2020 fliegt die Airline einmal pro Woche in die weißrussische Hauptstadt. Ebenfalls ab München startet ab dem 4. April jeden Samstag ein Flieger nach Jerez de la Frontera in Andalusien. Erstmals hebt am 16. März ein Flieger nach Paris-Orly ab, danach gibt es jeweils morgens und abends einen Flug.

Ab Frankfurt ist Rennes in Frankreich neu im Programm. Dienstags, donnerstags und samstags geht es ab dem 31. März nachmittags in die bretonische Hauptstadt. Erweitert wird zudem das Angebot nach Bristol, künftig hebt in Frankfurt einmal morgens und einmal Abends ein Flieger gen Südwesten Englands ab – nur samstags bleibt es bei einem Flug.

Die Traumstrände der Dominikanischen Republik ziehen Touristen an. Foto: imago images / borisov

In Kooperation mit Eurowings wird es zudem neue Langstreckenflüge ab Frankfurt, München und Düsseldorf geben. Von München aus geht es ab dem 7. April dreimal in der Woche nach Orlando in Florida. Sogar fünfmal pro Woche fliegt Eurowings von Frankfurt aus nach Phoenix in Arizona – und zwar am dem 29. April. Und wer Alaska erleben möchte, ohne zu frieren, kann ab dem 1. Juni dreimal wöchentlich nach Anchorage fliegen.

Gleich vier neue Verbindungen wird es ab Düsseldorf geben, drei davon führen in die USA. New York wird ab 29. März sechsmal wöchentlich angesteuert, Miami ab dem 1. April dreimal wöchentlich und Fort Myers ab dem 31. März ebenfalls dreimal wöchentlich. Zudem hebt Eurowings ab dem 29. März dreimal, ab dem 3. Mai viermal wöchentlich nach Punta Cana in der Dominikanischen Repubkik ab.

Condor setzt auf Griechenland

Condor hat drei neue Ziele aufgenommen: Ab Frankfurt geht es ab dem 1. Mai mittwochs, freitags und sonntags nach Toulon in Frankreich, dienstags und freitags ist Tivat in Montenegro neu im Programm. Ab Stuttgart geht es fortan direkt nach Samos, weiterhin wird die griechische Insel aber auch aus Frankfurt, Düsseldorf, München und Hannover bedient.

Die griechischen Inseln Mykonos und Santorin sind nun auch nonstop mit Condor erreichbar – Mykonos einmal wöchentlich ab Düsseldorf, Frankfurt und München, Santorin zweimal wöchentlich. Das Angebot auf die Kanaren wird zudem ausgebaut, weitere Maschinen werden eingesetzt.

Paphos Castle ist eine der Sehenswürdigkeit auf Zypern. Foto: imago images / Robert Harding

Bereits zuvor hatte Condor angekündigt, dass es ab Sommer auch eine neue Route nach Paphos auf Zypern geben werde. Letzterer wird direkt von mehreren deutschen Flughäfen angeflogen: jeweils montags und freitags ab München, Frankfurt, Düsseldorf und Leipzig.

Sundair baut sein Engagement in Dresden, Bremen und Kassel aus

Die Stralsunder Airline Sundair weitet sein Angebot in Deutschland aus. Ab dem Sommer können Reisende ab Dresden drei neue Ziele anfliegen: Palma de Mallorca, Korfu und Varna am bulgarischen Goldstrand. Künftig sind erstmals auch im Sommer Flüge nach Fuerteventura und Hurghada möglich, die bisher nur auf dem Winterflugplan standen.

In Bremen geht die Ende August gestartete Sundair erstmals mit einem kompletten Sommer-Flugplan an den Start – mit insgesamt sechs Zielen: Palma de Mallorca wird viermal angesteuert, Kreta dreimal, Fuerteventura, Rhodos und Kos je zweimal sowie Antalya einmal. Ab Kassel geht es zusätzlich zu Kreta, Palma, Hurghada und Antalya künftig auch nach Rhodos.

Tuifly bleibt bei dem alt bewährten

Tuifly hat bisher keine weiteren neuen Ziele bekanntgegeben. Die Airline, die im bereits im vergangenen Herbst den Sommerflugplan veröffentlicht hatte, als erste deutsche Airline, setzt weiterhin auf Zypern, die griechischen Inseln, die Kanaren und die Kapverden.