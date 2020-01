Abgesagt! Acht Kreuzfahrten mit „Mardi Gras“ gestrichen

Auch will Carnival Cruise Line jenen Kunden helfen, die bereits Flüge oder Hotels rund um die Kreuzfahrt gebucht haben und diese nicht mehr stornieren können. Wie die Hilfe konkret ausseht, bleibt in dem Statement aber offen.

Kreuzfahrtschiff mit Achterbahn: Es wird bald mehrere geben

Die „Mardi Gras“, die gerade in Turku in Finnland auf Kiel liegt, wird eine 244 Meter lange Achterbahn an Bord haben, mit 60 Stundenkilometern können Passagiere dann über das Oberdeck flitzen. Schnelle Drehungen und ein extremes Gefälle sorgen für den extra Adrenalinschub. Die „Bolt: Ultimate Sea Coaster“ soll die „erste Achterbahn auf dem Meer“ werden, so Carnival Cruise Line.

Allerdings gibt es bereits weitere Reedereien mit dieser Idee: Die neue „Global I“ wird nicht nur das größte Kreuzfahrtschiff der Welt werden, sie wird auch eine Achterbahn an Bord haben.

An Bord der „Mardi Gras“ wird Platz für bis zu 5.200 Passagiere sein. Für sie stehen auf dem Schiff sechs Themenbereiche zur Verfüung: Ultimate Playground, French Quarter, Grand Central, La Piazza, Summer Landing und Lido.