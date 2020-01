„Wie sicher ist die Airline, mit der ich gerade fliege?“ – diese Frage wollen sich Reisende nicht unbedingt stellen, wenn sie sich gerade in 10.000 Metern Höhe befinden. Wer die Antwort vor Reiseantritt wissen will, sollte sich das Ranking von „Airlineratings.com“ ansehen.

Die Experten haben 409 Fluggesellschaften hinsichtlich der Sicherheit miteinander verglichen. In der Top 20 finden sich vor allem bekannte Airline-Namen wieder – sie alle seien branchenweit führend in den Bereichen Sicherheit, Innovation und der Inbetriebnahme neuer Flugzeuge, so Airlineratings-Chef Geoffrey Thomas.

An der Spitze steht die nationale Fluggesellschaft Australiens. „Qantas war in den vergangenen 60 Jahren die führende Airline bei praktisch allen wichtigen Verbesserungen der Betriebssicherheit und hatte in der Jet-Ära keinen Todesfall“, so Thomas. Zwar gab es zwischen 1927 und 1951 neun Unfälle mit Propellerflugzeugen mit Todesopfern, aber noch keinen Absturz eines Strahlflugzeuges mit Todesopfern.

Lufthansa ist die sicherste Airline in Deutschland

Die zweitsicherste Airline der Welt ist dem Ranking nach Air New Zealand, auf Platz 3 folgt Eva Air. Eine deutsche Airline sucht man unter den zehn sichersten Airlines weltweit vergeblich, Lufthansa landet jedoch auf Rang 18 und ist damit die sicherste Fluggesellschaft Deutschlands.

Die 20 sichersten Airlines der Welt