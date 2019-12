Weniger Müll, mehr Busse, gesperrte Zufahrten: Was Reisende für ihren Mallorca-Urlaub 2020 wissen müssen, verrät der reisereporter im Überblick über (geplante) Änderungen für das nächste Jahr.

1. Neues Gesetz gegen Plastikmüll

Der Plastikverbrauch auf Mallorca soll deutlich sinken – dafür soll ein neues Gesetz sorgen. Der Gebrauch von Einwegverpackungen und schädlichen Produkten wie Plastikteller, Plastikbesteck, Plastikbecher, Plastikstrohhalme und Kaffeekapseln sollen eingeschränkt und Plastik dadurch insgesamt eingespart werden.

Das hat auch Folgen für Touristen in Hotels, zehn Ketten sollen bereits ihre Kooperationsbereitschaft signalisiert haben. Konkret bedeutet das: Strohhalme soll es dort nur noch auf explizite Nachfrage geben, es gibt große Seifenspender statt kleiner Mini-Duschgelflaschen, Portionspackungen werden vom Frühstücksbuffet verbannt und Plastikbecher am Pool gehören ebenfalls der Vergangenheit an.