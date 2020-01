Toskana, Sizilien, Sardinien: In Italien gibt es noch 1-Euro-Häuser

Seit einem Jahr werden Häuser in italienischen Dörfern für einen Euro verkauft. Noch immer sind landesweit welche verfügbar – von Toskana bis Sizilien und Sardinien. Doch nicht immer bleibt es bei einem Euro.

„La dolce vita“, jeden Tag Pizza und Pasta, dazu jede Menge Sonne und Eis – na, auch am Träumen? Warum aus dem Traum nicht Realität machen, denn schon für relativ wenig Geld kannst du Grundbesitzer in Italien werden. Bereits seit etwa einem Jahr werden im ganzen Land Häuser zum Verkauf angeboten – für nur einen Euro!

Und die Aktion gibt es nach wie vor in zehn Dörfern übers ganze Land verteilt, das berichtet „CNN“ nun. Ob du also die Berge und den Schnee in den Alpen bevorzugst oder die Sonne und das Meer auf Sardinien – du wirst fündig!

Toskana, Alpen und Mittelalter-Flair auf Italiens Festland

Borgomezzavalle in den Alpen ist ein kleines Dorf in einem Canyon und verkauft Stein- und Holzhäuser, Ställe und Scheunen sowie Handwerker- und Farmhäuser für einen Euro. Bisher wurden sechs verkauft, eine Familie hat sogar schon Nachwuchs bekommen – und dafür gibt es noch einmal 1.000 Euro extra.