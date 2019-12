Beim Fliegen müssen sich Passagiere auf die Piloten verlassen. Aber was ist, wenn diese selbst Passagiere sind? Einige haben ihre Erfahrungen im Netz geteilt. Bei welchen Anzeichen die Profis nervös werden.

Trigger-Warnung: Wenn du unter Flugangst leidest, dann solltest du genau überlegen, ob du weiterlesen möchtest. Die Warnsignale, auf welche die Piloten achten, können diese auf professioneller Ebene einordnen – während sie dich unter Umständen in Panik versetzen könnten.

Wenn selbst der Pilot am liebsten den Flieger verlassen würde: Über solche und andere Siuationen haben User auf dem Portal „ Quora “ diskutiert. Dabei teilten einige, die nach eigenen Angaben als Piloten arbeiten, ihre Erfahrungen und verrieten, worauf sie beim Fliegen achten.

1. Die Crew

Natürlich tragen nicht die Piloten allein zum Wohlbefinden an Bord bei. Die ganze Crew gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und ist in den meisten Fällen unser erster Ansprechpartner. Auch in dem Thread weisen Piloten darauf hin, dass sie ihren Kollegen und Kolleginnen aufmerksam über die Schulter schauen würden.

Im Notfall müssen schließlich auch sie auf die Professionalität der Crew zählen können. User Russell Jack schreibt, dass er auf Effizienz und Sorgfalt achten würde, beispielsweise bei der Sicherheitseinweisung.