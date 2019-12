Potsdam: 8 Orte, an denen du übernachten kannst

Als Tourist in Potsdam kannst du auf einer Halbinsel am See, im Designer-Apartment im Holländischen Viertel oder im Mercure mit Blick auf die Skyline schlafen. Wir verraten dir acht schöne Unterkünfte.

Design Apartments Potsdam

Ein echter Geheimtipp sind die Design Apartments Potsdam, die komplett durchgestylte stylische Wohnungen zwischen den roten Ziegeln des Holländischen Viertels bieten. In jedem Apartment gibt es WLAN, eine Küche, Wohn- und Esszimmer. Es lohnt sich besonders wenn du mit der Gruppe da bist. Etwa 180 Euro für sechs Personen sind durchaus bezahlbar. Früh buchen, die Wohnungen sind oft ausgebucht!

Design Apartments Potsdam | Adresse: Kurfürstenstraße 15 | Öffnungszeiten: Rezeption täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet

Mercure Hotel

Der graue Hotelklotz mag zwar nicht wirklich ein Hingucker sein, aber bietet vier Sterne, und aus den Hotelzimmern hast du den besten Blick auf Potsdam. Dafür brauchst du ein bisschen Glück, es gibt Schnäppchen für 90 Euro das Doppelzimmer.

Die Lage ist klasse, zum Bahnhof und zur Innenstadt hast du es nicht weit. In der Panoramabar im 17. Stock des Hotels schaust du über die Havel auf Potsdam – von oben wirken die Nikolaikirche und der Altmarkt zum Anfassen nahe.

Mercure Hotel Potsdam City | Adresse: Lange Brücke | Öffnungszeiten: Rezeption rund um die Uhr geöffnet

Inselhotel Hermannswerder

Malerisch gelegen auf einer Halbinsel im Templiner See, Fahrradverleih, Hallenbad, Sauna und Solarium inklusive. Das maritime Flair im Inselhotel Hermannswerder strahlt Holidayfeeling pur aus, aber befindet sich weitab vom Schuss.

Inselhotel Hermannswerder Potsdam City | Adresse: Hermannswerder 30

NH Potsdam

Der schicke Altbau in der Friedrich-Ebert-Straße befindet sich die Potsdamer City direkt vor der Tür, Nauener Tor und Holländisches Viertel befinden sich gleich nebenan. Preis und Leistung stimmen, das Doppelzimmer gibt es für etwa 70 Euro die Nacht.

Es gibt eine Sauna, Gourmet-Restaurant und Dachterasse mit gutem Blick. Ein nahe gelegenes Fitnesscenter kannst du als Gast des NH kostenlos nutzen.

NH Potsdam | Adresse: Friedrich-Ebert-Str. 88

B&B Hotel Potsdam

In dem grauen Economy-Hotel in einem grauen Klotz gleich am Hauptbahnhof punktet mit seiner Lage und Schnäppchen-Preisen. Die Hotelkette bietet mit die günstigsten Doppelzimmer in der Stadt, mit Glück zahlst du weniger als 60 Euro. Die Größe der Zimmer ist okay, in Potsdam wirst du wahrscheinlich viel auf den Beinen sein.

B&B Hotel Potsdam | Adresse: Babelsberger Straße 24