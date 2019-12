Potsdam: 6 Orte, an denen du in die Nacht tanzen kannst

Das Wohnzimmer der Musikszene von Nah und Fern, am Wochenende gibt es hier Rock bis Rock‘n‘Roll auf die Ohren, unter der Woche an jedem Dienstag kannst du Musikern aus Potsdam bei der Jamsession lauschen.

Techno aus Leipzig, queere Parties, Hip Hop und Drum and Bass, dieser Laden ist mehr als eine Disko. Der Klub im Kulturzentrum Freiland ist die erste Adresse, wenn du in Tanzlaune bist.

Waschhaus

Das alte Backstein-Militärgebäude in der Schiffbauergasse lockt regelmäßig mit lokalen DJs, Studentenparties, Retro-Sets und Kleinkunst. Dazu gibt es ab und zu gute Konzerte mit After-Disko, Poetry Slam und Lesungen von lokalen und interlokalen Künstlern. Also checkt am besten Facebook vorher ab, bevor du den Schuppen am Tiefen See besuchst.

Waschhaus Potsdam | Adresse: Schiffbauergasse 6 | Öffnungszeiten: Mehrmals die Woche ab 19 Uhr

Unscheinbar

Ein Spielplatz für Hedonisten - abgedunkelte Szenebar mit kreativem Barkeeper und bezahlbaren Cocktails gleich neben Landtag und Nikolaikirche. Regelmäßig wird die Unscheinbar zur Untanzbar, dann wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Unscheinbar Potsdam | Adresse: Friedrich-Ebert-Str. 118 | Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 19 bis 4 Uhr, Freitag bis Samstag 19 bis 7 Uhr

Club Charlotte

Regelmäßig härtere Töne gibt es im ersten Stock eines denkmalgeschützten Hauses auf die Ohren – dafür sorgen regelmäßige Metal, Rock- und Hardcoreacts. Einen Absacker kannst du anschließend in der Kabarattkneipe trinken. Dort und oben in der Charlotte gibt es übrigens auch ab und zu 80er-Party mit und ohne Vinyl, schaut am besten vorher auf Facebook.

Club Charlotte Potsdam | Adresse: Charlottenstr. 31 | Öffnungszeiten: Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr bis Open end