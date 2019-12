Wenn dich die Beine nicht mehr tragen, dann kitzeln asiatische, orientalische und deutsche Restaurants den Gaumen. „Nen Juten“, wie der Brandenburger sagen würde, in diesen sechs Restaurants in Potsdam.

Lecker essen? In Potsdam gar kein Problem. Wir verraten dir unsere Restaurant-Tipps. (Symbolfoto)

1. Herr Dang

Beim schicken Vietnamesen Herr Dang mit Schauküche in der zentralen Einkaufsstraße wird frisch und mit Liebe gekocht, die Pho-Bo-Suppe und die Frühlingsrollen sind der Hammer. Die Einrichtung ist stilvoll, es gibt eine Sommerterrasse.

2. Laila

Kraft für die Nacht tankst du am besten mit dem Gewürzkaffee. Er wird mit Zuckernüssen in edler Silberkanne serviert. Du musst ein bisschen warten, bis das Pulver sackt.

Persische Küche in angenehmer Atmosphäre, mit arabischen Lampen, Gemälden und orientalischem Flair. Für 34 Euro kannst du dich im Laila mit deinem Partner durch die afghanische Küche schlemmen.

3. Kochzimmer

Der gigantische 50er-Jahre-Leuchter mit je 36 Glühbirnen m Hauptsaal ist ein echter Blickfänger. Das mit einem Michaelin-Stern versehe Restaurant Kochzimmer verwöhnt die Gaumen seiner Gäste mit „Neuer Preußischer Küche“, wirbt es. Am Neuen Markt gibt es kreative deutsche Küche, Trebbiner Reh mit Waldpilzbutter, Kürbis und Aroniabeeren und Heilbutt mit Kapern und Rieslingschaum stehen auf dem Menü.

Seinen Michelin-Stern verlor der Betreiber wegen des Umzuges aus Beelitz nach Potsdam, erkochte ihn jedoch wieder. Das Restaurant am Neuen Markt befindet sich in einem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, du kannst im Innenhof an einem Brunnen sitzen.

Kochzimmer Potsdam | Adresse: Am Neuen Markt 10, ehemaliges Restaurant zur Reitwaage | Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18 bis 23 Uhr