10 Lieblingsstücke aus 2019: Best of reisereporter

So viele Reisende haben uns dieses Jahr inspiriert: die Oma, die nach Nepal läuft, Vater und Sohn, die Fernreisen mit der Bahn anbieten, die Elefantenflüsterin von Thailand, und, und, und. Unsere zehn Lieblingsstorys aus 2019.

10. Insel-Geheimtipps

Eine Insel finden, die noch nicht vom Massentourismus überrannt wurde? Challenge accepted! Wir haben Urlaubsparadiese in Europa und rund um die Welt gefunden, in denen Reisende noch ihre Ruhe haben.

9. Fernreisen, ohne zu fliegen

8. Oma Rosie (73) läuft nach Nepal

Rosie Swale Pope ist bereits zu Fuß um die Welt gelaufen, nun tut sie wieder etwas Verrücktes: Sie läuft von England nach Nepal – 10.000 Kilometer durch Europa und Asien. Sie will damit Erdbebenopfern helfen.

7. Reisen mit multipler Sklerose

6. Ein Plädoyer fürs Alleine-Reisen

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, ganz allein und ohne Kompromisse in die Welt zu ziehen? reisereporterin Leo Bartsch erklärt, warum das Alleinreisen auch dein Leben verändern wird.

5. Aussteigerleben im Yukon

Was bringt Menschen dazu, Familie und Freunde hinter sich zu lassen und in eine einsame Blockhütte mitten im Nirgendwo in Kanada zu ziehen? Peter Zenkl muss es wissen – er hat schließlich genau das getan.