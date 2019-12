Flug-Tipp: Mehr als die Hälfte bei der Buchung sparen

Auch Strecken in die Ferne wurden analysiert. Ganz so heftig fallen die Ersparnisse mit maximal 42 Prozent nicht aus. Schnäppchenjäger sollten am Tag 51 vor der Abreise die Preise checken und wieder einmal den Dienstag als Abflugtag anpeilen. Dann kann es im Vergleich zum Samstag noch mal um 13 Prozent günstiger werden.

Große Differenzen zeigen sich bei asiatischen Ländern und den USA. Nach Florida sollen Rabatte bis zu 58 Prozent erst 23 Tage vorher kommen, während Frühbucher bei Hanoi gut aufgehoben sind. 114 Tage vor der Abreise kann der Flug 69 Prozent weniger kosten.

In diese Spanne von etwas mehr als drei Monaten reihen sich auch Bali (120 Tage, 54 Prozent günstiger), Phuket (114 Tage, 82 Prozent) und Dubai (103 Tage, 51 Prozent).

Lieblingsziele der Deutschen: Der beste Zeitpunkt für die Flugbuchung

New York City, Bangkok und Lissabon trenden nach wie vor bei den Deutschen. Die Reise zum Big Apple sollte erst 22 Tage vorher gebucht werden, nach Bangkok lohne der Blick bei 52 Tagen, und nach Lissabon seien Deal-Jäger mit 74 Tagen rechtzeitig dran.

Die Buchung einer Reise in die Metropole Tel Aviv würde der Analyse zufolge 118 Tage vor Abreise am rentabelsten sein. Aufgrund der ständig wechselnden Angebote kann das schnell kippen. Damit du immer up to date bist und kein Schnäpchen verpasst, solltest du regelmäßig über Vergleichsportale wie „Skyscanner“, „Kayak“, „Momondo“ oder aber „Google Flights“ die Preisentwicklung checken.

Heißer Tipps von uns: Nicht direkt über die Vergleichsseiten buchen, sondern den Preis direkt bei der Airline gegenprüfen. Oftmals ist es dort noch mal günstiger.