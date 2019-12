Neue Schüler sollen laut einem Bericht an der Pilotenschule der Lufthansa Group mitunter demütigende Rituale durchlaufen müssen. Deutschlands größte Airline Lufthansa untersucht die Vorwürfe.

Der Mann lässt sich an der European Flight Academy in Bremen zum Lufthansa-Berufspiloten ausbilden. Er berichtet, dass er auf einer Bühne vor 150 Flugschüler-Kollegen „schmutzige Witze“ habe erzählen müssen und dabei Bierduschen abbekommen habe.

„Demütigend“, „grenzüberschreitend“, „diskriminierend“ – so bezeichnet ein Schüler Rituale an der Flugschule der Lufthansa Group. Über entsprechende Begrüßungsbräuche berichtet das Magazins der „ Süddeutschen Zeitung “.

Die Flugschulen der Lufthansa Group bilden seit dem Jahr 1995 Piloten aus, im Jahr 2017 wurden sie unter dem Dach der European Flight Academy zusammengefasst. Alle paar Monate starten neue Kurse – nach Angaben des Flugschülers sollen die Initiationsrituale für Neue in der Begrüßungswoche immer ähnlich ablaufen.

Das SZ-Magazin berichtete zudem von T-Shirts für die Neuen, die „mit Penissen, Brüsten und derben Sprüchen“ bemalt gewesen seien.

Auch die SZ-Autorin selbst, so schreibt sie, habe eines der Rituale beobachtet. Dabei hätten Flugschüler in rosa- und grünfarbenen Tutus Liegestützen machen und Kronkorken aufsammeln müssen. Ein Duell habe den Namen „Benedict Schwanz gegen den Penisschwitzer“ getragen: ein Tanz mit Striptease-Einlage.

Einer der Schüler soll bei einem besonders anstrengenden Spiel gar zusammengebrochen sein, er habe in die Notaufnahme gebracht werden müssen.

Lufthansa: Task Force untersucht die Vorwürfe

Was ist dran an den Vorwürfen? „Wir nehmen die darin geschilderten Ereignisse sehr ernst“, so äußert sich eine Sprecherin von Deutschlands größter Airline auf Anfrage des reisereporters.

„Aktuell liegen uns jedoch noch keine gesicherten eigenen Informationen vor.“ Zur Klärung der Geschehnisse sei eine interne Task Force gegründet worden, die gerade ihre Arbeit aufgenommen habe. Die Aufarbeitung sei in vollem Gang.