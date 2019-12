Diebstahl in Hotels: Gäste klauen Matratzen und Klaviere

Was wandert auf Reisen von deiner Unterkunft direkt in deinen Koffer? Wohl kaum eine Matratze … oder gehörst du etwa zu den 4,2 Prozent der ominösen Matratzen-Diebe?

Bei einer Umfrage in 634 Vier- und 523 Fünf-Sterne-Hotels in Europa haben tatsächlich 49 Unterkünfte angegeben, dass seit Januar 2018 bequeme Matratzen abhanden kommen. Bevorzugte Tatzeit sei die Nacht, sagten die befragten Hoteliers in der Studie – „wenn die Rezeption geschlossen ist, wenn niemand da ist“.

Aufnahmen der Überwachungskameras sollen zeigen, wie die Matratzen von den Gästen in den Aufzug gebracht werden, sagte CEO Tassilo Keilmann vom Hotel-Guide „Wellness Heaven“, der die Umfrage zu den meistgestohlenen Gegenständen durchgeführt hat, gegenüber dem Sender „CNN“.

Das sind die am häufigsten geklauten Gegenstände in Hotels

Die Matratzen sind nur ein skurriles Diebesgut. Ganze Badarmaturen, sogar ein Piano oder aber die eher unscheinbaren Zimmernummern ließen Gäste demnach mitgehen. Am häufigsten nehmen sie allerdings – keine Überraschung – Handtücher (77,5 Prozent) und Bademäntel (65,1 Prozent) mit.

Das Diebesgut im Überblick: Von Technik bis Besteck ist in manchen Hotels nichts niet-und nagelfest. Foto: Wellness Heaven

Wer klaut was? Studie enthüllt diebische Vorlieben nach Nationalität

Spaß beiseite, hier handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt. Diebstahl ist strafbar. Den Aussagen der Hoteliers zufolge sollen sich bestimmte „Klaumuster“ bei den Nationalitäten abgezeichnet haben. Die Deutschen sollen demnach relativ durchschnittlich Handtücher, Bademäntel und Kosmetik mopsen.