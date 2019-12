Ein Weihnachtsmarktbesuch kann echt teuer werden – nicht zuletzt wegen des Glühweins... Wo das heiße Getränk auf deutschen Weihnachtsmärkten am teuersten und günstigsten ist, verrät der große Vergleich.

In München gibt es den vielleicht teuersten Glühwein Deutschlands: Satte 14 Euro kostet die Tasse im Luxus-Hotel „Sofitel Munich“. Warum er so teuer ist? Es soll zu einem Drittel aus edlem Perrier-Jouët Champagner bestehen... Ganz so teuer geht es auf anderen deutschen Weihnachtsmärkten nicht zu.

Aber: Mit 3,75 Euro pro Tasse ist der Glühwein in Nürnberg ganz schön happig – teurer geht es in Deutschland durchschnittlich nicht.

Am günstigsten ist es auf den Weihnachtsmärkten in Mannheim, Schweinfurt und Wiesbaden mit auch immerhin noch 2,75 Euro pro Tasse. Das zeigt der Glühweinpreis-Index für 2019 des Eventveranstalters „acitva event-management“.

Glühwein-Index: So teuer ist er auf deutschen Weihnachtsmärkten