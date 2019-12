Von A wie Abflug bis Z wie Zeitpunkt: Bei der Suche nach dem Schnäppchenflug gibt es viele Ergebnisse, aber auch Fallen, in die du tappen kannst. Wir kennen die zehn häufigsten Fehler, die du beim Buchen machst.

1. Du buchst zum falschen Zeitpunkt

Übrigens: Wenn du die Newsletter von verschiedenen Airlines abonnierst, erfährt du schnell von Aktionen und Spezial-Preisen und kannst so auch kurzfristig ein günstiges Ticket ergattern.

Obwohl es heute unzählige Möglichkeiten gibt, von A nach B zu kommen, spielt in der Airline-Branche nach wie vor der richtige Zeitpunkt bei der Flugbuchung eine große Rolle. Bei Kurzstrecken innerhalb Europas ist der günstigste Buchungszeitpunkt etwa zwei Monate vor Reisebeginn, bei Langstrecken sind es rund elf Monate.

2. Du fliegst an den falschen Tagen

Vermeide es, am Wochenende zu fliegen. Am günstigsten fliegst du unter der Woche. (Symbolbild) Foto: imago images/blickwinkel

Du kannst tatsächlich Geld sparen, wenn du dazu bereit bist, einen Urlaubstag zu opfern. Am günstigsten fliegst du unter der Woche. Solltest du also die Möglichkeit haben, hier flexibler zu agieren, kannst du wirklich ein Flugschnäppchen machen.

Es gibt Tage, an denen die Preise für Flüge automatisch höher sind. Leider betrifft das meist das Wochenende. Willst du von Freitag bis Sonntag verreisen, musst du oft tiefer in die Tasche greifen. Schau dich deshalb nach Flügen um, die nahe dran sind, zum Beispiel Donnerstagabend und Montagmorgen.

3. Du planst deinen Urlaub nach Urlaubswochen

Die bessere Idee ist es, dass du ganz untypisch Mitte der Woche in Urlaub gehst. Eine Flugreise von Mittwoch auf Mittwoch ist fast immer günstiger als eine von einem Wochenende zum nächsten.

Es ist ein typischer Fehler, den viele Arbeitnehmer automatisch machen: Urlaub wird nach der typischen Arbeitswoche eingereicht, also Montag bis Freitag. Das führt aber dazu, dass du den Abflug in deinen Urlaub aufs Wochenende legst.

4. Du fliegst zur falschen Uhrzeit

Eben weil viele Fluggäste wenig Bock haben, gefühlt mitten in der Nacht abzuheben oder erst gegen Mitternacht zu landen. Willst du Geld sparen, sind aber genau diese Randflüge ideal, weil sie sehr günstig sein können.

Ob Early-Bird-Flight oder die letzte Maschine der Nacht: Jene Flüge, die als erstes am Tag starten oder zuletzt landen, sind meistens günstiger als alle anderen.

5. Du löschst deinen Cache nicht

Big Brother ist überall und wir sind alle gläserne Menschen geworden. Willst du an ein bestimmtes Reiseziel fliegen und suchst immer wieder mal nach Flügen, kann es passieren, dass die Preise konsequent steigen, statt zu sinken. Dann solltest du unbedingt deinen Cache leeren und die Browserdaten löschen.

6. Du schaust dich nicht nach alternativen Flughäfen um

Klar kommt da die Anreise hinzu, doch die rechnet sich in vielen Fällen, wenn der Flugpreis geringer ist. Nimm dir deshalb die Zeit und gib bei der Flugsuche unterschiedliche Flughäfen ein, um die Lage zu sondieren.

Oft steht einem die eigene Bequemlichkeit im Weg und man sucht nur nach Flügen, die an einem nahe gelegenen Airport abheben. Dabei kannst du manchmal Geld sparen, wenn du dir Abflüge von alternativen Flughäfen anschaust.

7. Du vergisst, dass manche Städte mehrere Flughäfen haben

Auf der anderen Seite, sprich bei dem Endziel deines Fluges, solltest du dir auch alle Möglichkeiten anschauen, vor allem, wenn du in eine Großstadt fliegst. Metropolen wie New York, London oder Paris haben mehrere Flughäfen. Gib bei der Flugsuche also immer „all airports“ ein. Oft sind die Preisunterschiede hier echt groß.