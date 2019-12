Das Reisejahr 2019 geht allmählich zu Ende. Zeit, um sich die bei Urlaubern beliebtesten Städte anzusehen. Während in Asien Mega-Citys wie Bangkok oben auf sind, gibt es in Europa einige Überraschungen.

Mal eben für paar Tage in eine aufregende, fremde Stadt reisen – der Kurztrip wird bei Reisenden immer beliebter. In einem Ranking wurden nun die Besucherzahlen von mehr als 400 Städten miteinander verglichen. Und bei den Top 100 kam folgendes heraus: Die beliebtesten Städte werden vor allem bei ausländischen Touristen immer beliebter, ihr Anteil wuchs um 47 Prozent.

Aber welche Städte belegen die ersten zehn Plätze? Eines können wir dir verraten: Zwei europäische Metropolen waren sogar beliebter als das hippe New York.

Das sind die meistbesuchtesten Städte weltweit – Asien dominiert Top 10

Fangen wir gleich bei den Destinationen auf dem Siegertreppchen an, die – zugegeben – nicht wirklich überraschen: Mit mehr als 26 Millionen Besuchern, die mindestens 24 Stunden blieben, holt sich Hongkong den ersten Platz. In Asien und weltweit ist die Stadt damit das dritte Jahr in Folge die meistbesuchte Metropole laut „Top 100 City Destinations“ von Euromonitor International.

Auch Einbrüche bei den Übernachtungszahlen ab Mitte des Jahres wegen anhaltender politischer Unruhen kosteten Hongkong nicht den Sieg. Mehr als 50 Prozent der Touristen kamen dabei aus China. Grund dafür ist unter anderem eine bessere Anbindung durch einen Hochgeschwindigkeitszug. Angekommen beeindrucken Wolkenkratzer und lebendige Shopping-Möglichkeiten, die im Kontrast zu dem kulturellem Erbe stehen.

Eine Stadt der Superlative: Hongkong holt sich schon wieder den ersten Platz im Städte-Ranking. Foto: unsplash.com/Kotaro Maruyama

Dicht gefolgt wird Hongkong von Bangkok mit mehr als 25 Millionen Besuchern. Laut „Global Destination Cities Index“ der Erstplatzierte im Vorjahr – offenbar gehen die Zahlen aufgrund der Aufenthaltslänge hier auseinander. Eines ist klar: Asiens Städte boomen, allein 43 von 100 Plätzen belegen Orte wie Macau (Platz vier), Singapur (Platz fünf) und Kuala Lumpur (Platz neun).

Europäische Städte, die bei Touristen am beliebtesten waren

Doch Europa muss sich als zweitbeliebteste Destination mit insgesamt mehr als 721 Millionen Touristen nicht verstecken. Rund 80 Prozent von ihnen leben selbst in einem europäischen Land – davon scheinen die Deutschen am meisten rumzukommen. Die meisten internationalen Gäste reisten aus China und Japan an.

Im Städtevergleich schneidet London mit mehr als 19 Millionen Gästen am besten ab. Allerdings führte das Hin und Her beim Brexit zu einem Rückgang von drei Prozent. Die Experten von Euromonitor rechnen deshalb damit, dass London im kommendem Jahr das Siegertreppchen verlassen muss.