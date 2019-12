Kennst du das? Du kommst mit dem Fligzeug im Urlaub an und fühlst dich krank. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, denn ausgerechnet am Flughafen kommen Reisende mit vielen fremden Menschen und dementsprechend vielen Keimen in Kontakt.

Sei es beim Anstehen am Check-in-Schalter, beim Berühren der Gepäckkästen am Sicherheitscheck, auf der Toilette… Und dann bist du auch im Flugzeug selbst Keimen ausgetzt – ohne Ausweg.

Erkältungsfalle Flugzeug? Einer Studie zufolge ein Irrtum

Mit Mundschutz, Desinfektionsmittel und immunstärkenden Präparaten gegen die drohende Erkältung schützen? Übertrieben – zumindest wenn es nach den Ergebnissen einer Studie der Emory University in Atlanta geht. Die hat im vergangenen Flugjahr 1.500 Passagiere auf zehn Inlandsflügen untersucht und herausgefunden, dass die Ansteckungsgefahr im Flieger geringer ist als gedacht.

Die Begründung bei Tröpfcheninfektionen: Beim Niesen und Husten werden die Tropfen samt Erregern nicht gerade weit hinausgepustet. Es bestünde rein statistisch gesehen nur ein dreiprozentiges Ansteckungsrisiko.

Aber: An bestimmten Plätzen steigt die Ansteckungsgefahr

Allerdings ist das Risiko um 80 Prozent höher, wenn ein erkälteter Passagier in einem Umkreis von einem Meter in deiner Nähe sitzt. Das betrifft im Grunde die zwei möglichen Sitze neben sowie die direkt vor und hinter dir. Daher ist die logische Konsequenz: Wähle zur Erkältungszeit am besten den Fensterplatz.