Auch den Weihnachtsmarkt in Wien darf der Gewinner oder die Gewinnerin testen.

Warum das alles? Das Unternehmen „Civitatis“ bietet europaweit geführte Touren an, unter anderem auch auf den schönsten Weihnachtsmärkten des Kontinents. Um ihren Kunden einen Eindruck von der Stimmung auf den unterschiedlichen Märkten zu vermitteln, hat die Firma nun einen Job zu vergeben, bei dem du sechs verschiedene Weihnachtsmärkte besuchst – und dafür bezahlt wirst.

Deine Reise startet in Prag mit dem Besuch des berühmten Altstadt-Weihnachtsmarktes. Von dort aus geht es nach Wien, auf den Christkindlmarkt am Schloss Belvedere und auf dem Rathausplatz, bevor du weiter nach Bratislava und Budapest reist, um dort die bekanntesten Weihnachtsmärkte zu testen.

So sieht der Job als Weihnachtsmarkt-Tester aus

Für deine Reise bekommt der Tester von dem Unternehmen ein Taschengeld von 200 Euro. Die Unterkünfte und die Transfers werden ebenfalls bezahlt. Dafür erwartet die Firma einen ausführlichen Bericht von jedem Markt, erklärt die Firma auf ihrer Website.

Darin soll der Tester erzählen, was ihm besonders gut gefallen hat und was nicht so toll war. Fotos für den Social-Media-Kanal des Tourenanbieters soll der Tester gleich mitliefern.

Nicht jeder kann sich als Weihnachtsmarkttester bewerben

Um eine Chance auf den Job zu haben, musst du mindestens 18 Jahre alt sein. Zudem sollten Weihnachtsmärkte für dich etwas ganz Besonderes sein. Das Unternehmen sucht jemanden, der förmlich für die Feste lebt, die Stimmung regelrecht in sich aufsaugt und in gewählten Worten wiedergeben kann.

Der Reisezeitraum für den Weihnachtsmarkt-Tester geht vom 16. bis 20. Dezember. Um dich zu bewerben, musst du der Firma einen Brief schreiben, in dem du erklärst, warum ausgerechnet du der perfekte Kandidat für den Job bist. Der Bewerbungs-Zeitraum endet am Samstag, 30. November.