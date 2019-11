Polizist schaut auf den Strand am Touristen-Hotspot Ballermann in El Arenal. Wird Reisen risikoreicher?

Das Auswärtige Amt warnt schon seit einigen Jahren vor der weltweiten Gefahr terroristischer Anschläge und von Entführungen – vor allem an Orten mit Symbolcharakter: etwa an Bahnhöfen und in Flugzeugen, in Hotels, auf Märkten und religiösen Stätten.

Somit steige auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitsrisiken zu Änderungen im Reiseverlauf führen, deutlich an, so Bauer. Sie liegt den Prognosen zufolge im Jahr 2020 bei 68 Prozent (ein Plus von 23 Prozent).

Terroranschläge in Touristenhochburgen, Naturkatastrophen in Badeorten: Viele Reisende sind verunsichert und die Angst wird immer häufiger zum ständigen Begleiter im Urlaub. Gefühlt wird die Welt immer unsicherer. Aber: Wie hoch ist das Risiko, fern der Heimat bei Anschlägen, politischen Unruhen, Naturkatastrophen oder Unfällen verletzt zu werden, wirklich?

Die vielen Hochstufungen in afrikanischen Ländern hingen vor allem damit zusammen, sagt Martin Bauer, dass „extremistische Gruppen dort aktiver werden“ – zum Beispiel an der Grenze von Mali und Burkina Faso oder dem Kongo und der Zentralafrikanischen Republik.

International SOS bewertet in der aktuellen „Travel Risk Map“ für das Jahr 2020 14 Länder anders als in der vergangenen Ausgabe. Gestiegen ist das Sicherheitsrisiko in Grenzgebieten in Afrika , konkret in Regionen beziehungsweise Städten in Burkina Faso, Kongo, Libyen und Mosambik sowie in Belize und Honduras in Mittelamerika.

Anlässlich der Massenproteste in Hongkong erreichen sowohl den reisereporter als auch International SOS Anfragen. Hier sagt Experte Bauer: „Man kann weiter nach Hongkong reisen.“ Jedoch sollten Reisende sich laufend über die Hotspots der Proteste informieren, beispielsweise über eine lokale App.

Die Evakuierungsstufe in der chinesischen Sonderverwaltungszone wurde erhöht: „Unternehmen sollten sich Gedanken darüber machen, wie eine Evakuierung ihrer Mitarbeiter im Falle einer Eskalation aussehen würde“, so Bauer. Aktuell sei das Risiko aber gering, dass beispielsweise die chinesische Armee einmarschiere.

In diesen Ländern sinken die Sicherheitsrisiken 2020

Heruntergestuft wurde das Sicherheitsrisiko in zwei Ländern: Nicaragua und Teile Mexikos. Die Lage in Mexiko bezeichnet Bauer jedoch als „sehr dynamisch“. „Während die Regierung in einigen Teilen härter gegen die Drogenmafia vorgegangen ist und die Sicherheitskräfte verstärkt eingesetzt werden, sieht die Lage in anderen Ecken schon wieder ganz anders aus.“ In den touristischen (Strand-)Orten sei die Lage jedoch „recht sicher“.

In Nicaragua gebe es weniger opportunistische Gewalt gegen Ausländer. Aber: „Gleichzeitig sehen wir einen Anstieg sexueller Übergriffe auf Frauen.“ Auch in anderen Ländern sei das Risiko dafür vergleichsweise hoch, darunter in Südafrika und Indien. „Wir raten allen Reisenden, speziell alleinreisenden Frauen, beispielsweise dazu, nicht in den Minibus-Taxis zu fahren“, so Bauer.

Das Risiko für Naturkatastrophen steigt

In Bezug auf Naturkatastrophen rechnen die Experten von International SOS hingegen mit einer steigenden Tendenz. Ein Beispiel: Die Stärke der Hurrikans habe, bedingt durch den Klimawandel, zugenommen.

Die Wahrscheinlichkeit von Evakuierungen nehme daher zu und das Reisen werde während der Saison risikoreicher, so Bauer. Die Gefahrengebiete seien allerdings schwer vorhersagbar.

Medizinische Risiken sind höher als die Gefahr von Terror

Genau wie Terroranschläge sorgen Naturkatastrophen für eine hohe Aufmerksamkeit auf der Welt. Allerdings sei das Risiko sehr viel höher, wegen eines ganz anderen Faktors die Reise abbrechen zu müssen: „Die Statistiken zeigen, dass vor allem Erkrankungen wie Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Thrombosen dazu führen, dass Patienten evakuiert werden müssen“, sagt Dr. Stefan Eßer, der Ärztliche Leiter Zentraleuropa bei International SOS. Ebenfalls hoch sei der Anteil von Unfällen im Straßenverkehr.

Foto: Travel Risk Map (Screenshot) Die Sterblichkeitsrate bei Verkehrsunfällen ist vor allem in vielen Teilen Afrikas sehr hoch.

Das Risiko, bei einem Unfall tödlich zu verunglücken, ist jedoch beispielsweise in afrikanischen Ländern deutlich höher als in Europa. So sterben statistisch gesehen auf dem Kontinent pro 100.000 Einwohner 26,6 Menschen bei Verkehrsunfällen, so viele wie auf keinem anderen Kontinent. Zum Vergleich: In Europa liegt der Wert bei 9,3.

Infektionskrankheiten: Risiko in Zentralafrika hoch

Auch die Wahrscheinlichkeit, an einer gefährlichen Infektion zu erkranken, ist außerhalb von Europa höher. Als die „drei großen Killerkrankheiten“ bezeichnet Dr. Eßer die Schlafkrankheit, Malaria und Tuberkulose. Das Malaria-Risiko sei in Westafrika sehr hoch – zum Beispiel in Mali, Senegal und Kongo. Aber, auch hier relativiert Dr. Eßer: Der Anteil an Infektionskrankheiten als Grund für eine Evakuierung gehe zurück.