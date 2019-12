Reise-Horoskop 2020: An diese Orte schicken uns die Sterne Was sagen die Sterne für dein Reisejahr 2020 voraus? Ab in die exotische Ferne oder doch lieber das heimische Balkonien? Das Reisehoroskop verrät für jedes Sternzeichen das ideale Ziel. Glaubst du dran? Nathalie Thanh Thuy Schwertner

In welches Land bringen dich die Sterne im Jahr 2020? Foto: unsplash.com/Greg Rakozy

Steinbock: Nachhaltigkeit

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar): Planet Jupiter ist auf deiner Seite. Im Jahr 2020 kannst du dich in große Abenteuer stürzen. Der bodenständige und naturverbundene Steinbock zieht daher Outdoor-Urlaub der Städtereise vor. Wichtig dabei ist Nachhaltigkeit. Angereist wird lieber mit der Bahn, dem Bus oder gar dem Fahrrad – eine Absage an den Flieger. Dein Reiseziel: Zermatt Von Deutschland lässt es sich so bequem in die Schweiz fahren. Gefordert wird der Steinbock im kluftigen Gebirge von Zermatt. Der Bergort setzt sich für lokalen Umweltschutz ein und hat bereits 1961 die Zufahrt für privaten Verkehr gesperrt. Da macht der Spaziergang gleich noch mehr Spaß. Von Klettern bis hin zu Wintersport ist hier alles möglich. Highlight bleibt wohl aber das pyramidenförmige Matterhorn. Matterhorn bei Sonnenaufgang, reflektiert im Stellisee: Lass die Naturkulisse auf dich wirken. Foto: imago images / imagebroker

Wassermann: Trendiger Städtetrip

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar): Wassermänner werden als weltoffen, freiheitsliebend und vielseitig interessiert beschrieben. Das spiegelt sich auch in den Reiseplänen für 2020 wider. Auf der Liste stehen vor allem angesagte Ziele. Wie wär’s mit den zwei Orten, die im nächsten Jahr den Titel der „Kulturhauptstadt Europa“ zelebrieren? Dein(e) Reiseziel(e): Galway und Rijeka Da wäre zum einen das irische Galway, eine bunte, aufgeregte Studentenstadt. Bei Live-Musik und einem Guinness-Bier lassen sich so schnell Kontakte knüpfen. Gefallen wird es Wassermännern im Latin Quarter, wo zwischen bunten Hausfassaden Souvenirs verkauft werden und Straßenkünstler jammen. Spannend könnte der Gegenpart in Kroatien werden: das bisher eher weniger prominente Rijeka. Es liegt an der nördlichen Adria und wird auch oft als Tor zu Kroatien bezeichnet. 600 Events sind über das Jahr verteilt geplant. In der Fußgängerzone im Latin Quarter gibt es eine Menge zu sehen. Einfach das Treiben beobachten. Foto: imago images/imagebroker

Fische: Tropischer Inselurlaub

Fische (20. Februar bis 20. März): Natürlich schöpft das Sternzeichen der Fische aus dem Element Wasser Energie. Ein Urlaub auf einer Insel ist daher ideal. Für dich eignen sich Inselparadiese wie die Malediven, die Seychellen oder aber – deutlich günstiger und sehr abwechlungsreich – die Philippinen! Dein Reiseziel: Philippinen Erst kürzlich haben Forscher 500 neue Inseln entdeckt. Nun sind es also 7.641. Malerische Strände findest du zuhauf, ins Dschungelfieber versetzt dich aber die Insel Bohol. Ganze 1.268 halbkugelförmige Hügel erheben sich, in der Trockenzeit färben sich die Pflanzen auf ihnen braun. Daher kommt auch der Name Chocolate Hills, also Schokoladenhügel. Die Schokoladenhügel von Bohol sind für viele Insel-Hopper ein Must-see. Foto: imago images / HBLnetwork

Widder: Aktiv in der Ferne

Widder (21. März bis 20. April): Weit weg und bitte wassersporttauglich heißt es im kommendem Jahr für den Widder. Wie das Buchungsportal „Holiday Check“ herausgefunden hat, sorgt der Powerplanet Mars für Elan und Energie – nur am Strand faulenzen ist da nicht drin. Wassersport wäre eine geeignete Aktivität im Urlaub. Dein Reiseziel: Kuba Passend zum Element Feuer: Durchgängig warme Temperaturen und kristallklares Wasser erwarten dich auf Kuba. Vor der Küste Varaderos kannst du in Tauchgängen die bunte Unterwasserwelt erkunden. Reges Treiben über dem Wasser gibt es in der Hauptstadt Havanna, die zum 500. Geburtstag aufdreht. Kubanischer Traumstrand bei Varadero: Für den Widder die passende Gelegenheit, sich im Wasser auszupowern – zum Beispiel mit dem Kajak oder dem Segelboot. Foto: imago/blickwinkel

Stier: Unberührte Natur

Stier (21. April bis 20. Mai): Der Stier liebt Natur und Tiere. Daher dreht sich der Reise-Kompass in Richtung Wildlife-Destinationen. Australien, Kanada oder doch Afrika? Wenn der Stier unterwegs ist, möchte er das so ursprünglich wie möglich tun. Daher geht es für ihn an die Südwestküste Afrikas. Dein Reiseziel: Namibia Die rot leuchtenden Dünen der Namib werden den Stier magisch anziehen. Ein Must-see ist die von Sandbergen umschlossene Salz-Ton-Pfanne Sossusvlei. Erkunde die Gegend auf Safari oder rase auf Brettern die Dünen hinunter. Auf die Big Five musst du hier nicht verzichten: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Der Spießbock (auch Oryxantilope) ist das Wappentier Namibias – und vielleicht dein Weggefährte durch die feuerrote Namib. Foto: imago images/Nature Picture Library

Zwillinge: Aufregende Mega-Citys

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni): Von Anfang April bis Anfang August könnte es für Zwillinge heiß hergehen. Verantwortlich dafür ist Venus. Und wo lernt man am besten andere Singles kennen? In aufgeweckten Mega-Metropolen. Klar käme da New York City infrage, aber ein viel größeres Abenteuer birgt China. Dein Reiseziel: Shanghai Irgendwie fern, aber doch so vertraut: Die 24-Millionen-Metropole Shanghai kann dich mit ihren Wolkenkratzern, wild blinkenden Lichtern und schlicht mit der Größe erschlagen. Für offene Zwillinge aber genau das Richtige. Lass dich von der Mode inspirieren und kleide dich in den Geschäften in der Yuyuan Old Street neu ein. Eine ganz andere Seite der Stadt erlebst du im Künstlerviertel Tianzifang. Der Blick auf die fulminante Skyline Shanghais. Die futuristische Stadt sollte auf deiner Reiseliste stehen. Foto: unsplash.com/Denys Nevozhai

Krebs: Entschleunigung auf dem Land

Krebs (22. Juni bis 22. Juli): Der Krebs braucht 2020 Entschleunigung. Daher führen die Sterne nach Europa. Am besten sind Länder wie Frankreich oder Österreich, die zum einen gemütlich mit dem Zug oder dem Auto zu erreichen sind und zum anderen auch noch viel Erholung auf dem Land versprechen. Dein Reiseziel: Toskana in Italien Doch auf einer Wellenlänge schwimmst du mit den Italienern. Kaum ein anderes Volk hat den Begriff des schönen Lebens so sehr geprägt wie sie. „La dolce vita“ genießt du in der Toskana. Zwischen Weinbergen und Olivenhainen schmeckt die lokale Küche noch viel besser, während mittelalterliche Städte wie Siena zwar spannend, aber dennoch nicht so trubelig und überlaufen wie das große Rom oder Florenz sind. Tipp für Weinliebhaber: Gönn dir ein Glas Brunello di Montalcino in der namensgebenden Stadt Montalcino. Zypressen, Weinhänge und romantische Landhäuser: In der toskanischen Provinz Siena kannst du dir eine Auszeit vom Alltagsstress gönnen. Foto: imago images/ZUMA Press

Löwe: Aufregende Gegensätze

Löwe (23. Juli bis 23. August): Kraftpakete, voller Energie und ausdauernd. Sternzeichen Löwe zeigt gleiche Wesenszüge wie das tierische Pendant. Das Reiseland sollte dementsprechend herausfordernd und vielseitig sein. Wie die Raubkatze braucht der Löwe weite Landschaften. Dein Reiseziel: Indiens Westen Daran satt sehen willst du dich, weshalb die wechselnde Landschaft Indiens für dich geeignet ist. Zum einen trumpft diese mit langen Stränden auf, zum anderen fasziniert die Wüste. Die Gegensätze prallen auch auf kultureller Ebene aufeinander: Jahrhundertealte Tempel der Hindus und Buddhisten stehen im Kontrast zur Mega-Stadt Mumbai.

Jungfrau: Grünes Deutschland

Jungfrau (24. August bis 23. September): Heimatliebe! Jungfrauen verschlägt es 2020 nicht in die Ferne. Ein wichtiger Grund dafür ist auch das Interesse an Nachhaltigkeit. Bodenständig und trotzdem nicht langweilig ist der Westen Deutschlands. Ab zum Rhein. Dein Reiseziel: Die Rheinmetropolen Bonn und Köln In der Metropolregion Köln/Bonn bekommst du neue Impulse in den belebten Städten, kannst aber in unter einer Stunde ebenso ins Grüne flüchten. Bei einer Wanderung auf den Drachenfelsen kriegst du den Kopf frei. Generell verspricht die Eifel Naherholung pur. Erkunden kannst du die Gegend auch auf dem Rhein mit einem Ausflugsdampfer. Frische Luft auf dem Drachenfelsen. Sowohl Urlauber als auch Einheimische wandern auf den Berg im Siebengebirge am Rhein zwischen Königswinter und Bad Honnef. 321 Meter ist er hoch. Foto: imago images/Wolfgang Zwanzger

Waage: Kultur pur

Waage (24. September bis 23. Oktober): Fühler ausstrecken, das macht die Waage 2020. Deshalb stehen Ziele auf dem Plan, die den Horizont erweitern. Kulturell soll es auf allen Ebenen sein. Das Komplettpaket bekommen Menschen mit diesem Sternzeichen beim Nachbarn Österreich. Dein Reiseziel: Salzburg Zum 100-jährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele veranstaltet die Stadt besondere Konzerte, Theaterstücke und Sonderausstellungen. Du wanderst auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart – auch kulinarisch. Bei den kleinen Marzipan-Nougat-Kugeln läuft dir sicher schon das Wasser im Mund zusammen. Guten Kaffee gibt es dazu im ältesten Kaffeehaus Österreichs, dem Tomaselli am Alten Markt. Die prächtige Altstadt mit Gebäuden aus dem Mittelalter und dem Barock sind ein echter Hingucker und erzählen von Salzburgs prunkvoller Vergangenheit. Foto: unsplash.com/Kiaan Castillo

Skorpion: Rückbesinnung in der Wildnis

Skorpion (24. Oktober bis 22. November): Zur inneren Mitte zu finden sollte das Reise-Motto für Skorpione lauten. Das geht am besten mitten im Nirgendwo, in der Natur. Dabei muss es gar nicht so weit weg sein – statt Kanada, Alaska oder Neuseeland findest du genügend Ruhe in Nordeuropa. Dein Reiseziel: Südschweden Wildnis und Europa: Klar, dass da Schweden auftaucht. Eine echte Oase findest du im südschwedischen Hochland Småland. Der Nationalpark Store Mosse bringt dich ins größte Moorgebiet in Schweden. An dir ziehen Vögel vorbei, während du nichts hörst, außer Windrauschen. Hmm… Auf dem Holzsteg durch die Moorlandschaft wandern – Einsamkeit im Hochmoor und Sumpfgebiet vom Nationalpark Store Mosse. Er liegt in der schwedischen Region Småland. Foto: imago images/imagebroker

Schütze: Spirituell und Detox

Schütze (23. November bis 21.Dezember): Schützen können sich 2020 einfach mal selbst überraschen und den inneren Abenteurer loslassen. Besonders von März bis Juli packt sie der Entdeckergeist. Dabei darf es auch spirituell werden. An einem Ort werden Party, Natur und Kultur gut miteinander vereint. Dein Reiseziel: Ibiza Hippie-Vibes versprüht die Altstadt von Ibiza. Hier kannst du lokale Kunst und Handwerk shoppen und dich von anderen Freigeistern inspieren lassen. So richtig losgelöst geht es im Nachtleben der Party-Insel zu, während du am Morgen danach gemütlich am Strand Kraft tanken kannst. Wer sich dadurch nicht genügend energetisiert fühlt, sollte den Felsen Es Vedrà erklimmen. Er soll der drittmagnetischste Ort der Welt sein. Außerdem hält sich die Sage, dass Es Vedrà die Spitze der versunkenen Stadt Atlantis sei.