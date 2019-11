Wer am Fenster sitzt, regelt auch die Blende…oder? (Symbolfoto)

Wer am Fenster sitzt, der entscheidet in der Regel darüber, ob die Blende unten oder bleibt. Was aber, wenn sich zwei Passagiere ein Fenster teilen? Dass es da schon mal zu einem handfesten Streit kommen kann, zeigt ein Video bei Instagram.

Der Account „passengershaming“ ist eine Fundgrube für kuriose Fluggeschichten und amüsiert mehr als eine Million Abonnenten. Das Video vom Dienstag wurde bereits mehr als 430.000-mal geschaut.

Darin klagt einer der beiden Streithähne darüber, dass ihn das offene Fenster blenden würde und schiebt das Rollo immer wieder nach unten.

Video: Passagiere streiten über Fensterläden im Flugzeug