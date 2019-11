Die großen Kreuzfahrtschiffe der Welt können mittlerweile mehr als 5.000 Passagiere beherbergen. Bei so vielen Gästen sind auch schnell mal Tausende Crew-Mitglieder nötig, die sich um den reibungslosen Ablauf der Reise kümmern. Doch für diese Mitarbeiter gelten teilweise strenge Regeln, die auf den ersten Blick nicht immer logisch erscheinen.

In den Crew-Kabinen gibt es eine strenge Regel

Die Crew soll immer höflich zu den Gästen sein, muss stets aufmerksam sein und immer gepflegt zum Dienst erscheinen – solche Regeln sind nicht nur auf Kreuzfahrtschiffen bekannt und werfen in der Regel keinerlei Fragen auf.

Das ehemalige Crew-Mitglied Brian David Bruns hat ein Buch mit viel Insider-Wissen über die schwimmenden Städte geschrieben und eine besonders seltsame Regel für die Mitarbeiter verraten.

Während seiner Arbeit auf dem Schiff „Majesty of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean galt eine besondere Regel an Bord, die auch auf anderen Schiffen Anwendung finde, berichtet der Autor der englischen Zeitung „Express“. Sie verbietet den Crew-Mitgliedern, Essen mit in ihre Kabinen zu nehmen.