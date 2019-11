Was du in deinen Koffer packst, geht niemanden etwas an, oder? Aus diesem Grund verschließen viele Reisende ihre Gepäckstücke vor dem Flug mit einem Schloss am Reißverschluss. Ein Flughafen-Mitarbeiter hat nun aber erklärt, dass die Extra-Sicherung am Koffer schnell nach hinten losgehen kann.

Was bringt ein Schloss am Koffer?

Die Mitarbeiter der Gepäckabfertigung müssen die Flugzeuge so schnell be- und entladen, dass oft keine Zeit für Feingefühl bleibt. Das führt dazu, dass Koffer auch mal durch die Luft fliegen und hart auf dem Boden aufprallen.

Damit das Gepäckstück bei der Abfertigung nicht aufgeht, greifen viele zum Vorhängeschloss, das die Zipper am Reißverschluss zusammenhält. Dieser Trick kann jedoch zu einigen Komplikationen führen, so der Insider.