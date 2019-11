Europas erstes Bier-Hotel! Mit Zapfhahn in jedem Zimmer

Bierdusche mal anders: In Schottland eröffnet das erste Craftbier-Hotel Europas! In jedem Bad gibt es eine Minibar und jedes Zimmer in der Unterkunft bekommt tatsächlich einen eigenen Zapfhahn.

Begrüßt werden Gäste in diesem Hotel mit einem kühlen und frischen Craft Beer. Nach dem Check-in geht’s auf dein Zimmer, in dem was bereitsteht? Richtig, Craftbeer!

Schottland steht für schroffe Berglandschaften, weite Gletschertäler und tiefblaue Seen. Doch seit neuestem gibt es hier nicht nur spektakuläre Natur zu bewundern, sondern auch das erste Bier-Hotel Europas. Die Craft-Beer-Brauerei „BrewDog“ hat in Aberdeen das DogHouse Hotel eröffnet – in dem sich alles um Bier dreht.

Noch nicht genug Bier? Gäste können auch außerhalb des Zimmer mehr rund um das hopfige Getränk erleben – zum Beispiel im Bier-Museum oder in der Bier-Bücherei. Sie können sogar noch einmal die Schulbank drücken, in der Bier-Schule drücken.

Außerdem können Gäste die „BrewDog“-Brauerei in Ellon besichtigen, die etwa 20 Kilometer von Aberdeen entfernt steht. Zu allen Ausflügen gehört eine Bierverkostung dazu.

Die Zimmer im DogHouse Hotel sind komfortabel und modern eingerichtet. Foto: BrewDog/DogHouse Hotel

Bier-Hotel bald auch in London, Paris und Berlin

Das Doghouse in Aberdeen ist das zweite Bierhotel der Welt, das erste steht in Ohio in den USA – und gehört ebenfalls der „BrewDog“-Brauerei.

Diese plant noch weitere Bier-Hotels und zwar in Manchester, London, Paris und Berlin. In den Genuss des schottischen Craft Beers kannst du in Deutschland auch schon jetzt kommen. Es gibt bereits eine „BrewDog“-Bar in Berlin-Mitte und eine in St. Pauli.