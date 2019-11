Norovirus-Alarm! Carnival-Kreuzfahrtschiff evakuiert

Das australische Kreuzfahrtschiff „Sun Princess“ der Reederei Carnival musste in Singapur evakuiert werden. Der Grund: Mehrere der 2.000 Passagiere hatten sich an Bord mit dem Norovirus angesteckt.

Doch obwohl die Symptome der kranken Passagiere ziemlich eindeutig waren, entschied die Crew, die Reise fortzusetzen und Inseln in Indonesien, Malaysia und Thailand anzusteuern.

Doch dann brach das Norovirus an Bord aus. Rund 16 Passagiere litten an heftigem Brechdurchfall, das berichtet die australische Webseite „ news.com.au .“ Das Virus ist hoch ansteckend und breitet sich schnell aus.

Die „Sun Princess“ wird von der Reederei Princess Cruises, einer Tochterfirma der Carnival-Reederei, unterhalten. Das rund 260 Meter lange Schiff bietet Platz für 2.000 Passagiere, die Anfang November an Bord des Schiffes eine zwölftägige Asien-Reise erleben wollten.

Diese geplante Kreuzfahrt endete für einige Urlauber ziemlich unangenehm. Nachdem die „Sun Princess“ im australischen Perth abgelegt und Kurs auf Indonesien genommen hatte, wurden bereits einige Passagiere krank. Trotzdem setzte das Schiff seine Reise zunächst fort – die Fahrt endete jedoch mit einer Evakuierung in Singapur .

Erst am zwölften und letzten Tag der Reise legte die „Sun Princess“ an ihrem Ziel Singapur an und ergriff die notwendigen Maßnahmen.

Sämtliche 2.000 Passagiere mussten das Schiff verlassen, es gereinigt und desinfiziert. Ob die infizierten Gäste während der Fahrt unter Quarantäne standen, ist nicht bekannt.

Norovirus auf dem Kreuzfahrtschiff – keine Seltenheit

Wie schnell sich das Norovirus an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ausbreiten kann, zeigt der Fall der „Oasis of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean. Dort wurden im vergangenen Jahr innerhalb kürzester Zeit 500 Passagiere krank, das Schiff musste seine Reise frühzeitig beenden und ebenfalls evakuiert werden.