1. Gönn dir Priority Boarding

Es gibt aber eine Sache, die einen Billigflug tatsächlich aufwerten kann: Priority Boarding. Denn das bedeutet nicht nur, dass du mit den ersten Passagieren an Bord gehen kannst, sondern birgt bei vielen Airlines weitere Bonusleistungen. Oft darf man mehr Handgepäck mit an Bord nehmen und die Sitzplatzreservierung ist kostenlos.

Dein Flugticket war günstig – und das hat seinen Grund. Die meisten Low-Cost-Airlines hauen heutzutage die Tickets spottbillig raus und machen Geld, indem sie Zusatzleistungen verrechnen : Sitzplatzreservierungen, Gepäckaufgabe, Service an Bord. Hier muss jeder selbst gucken, was er dazubuchen möchte.

2. Hab deine Buchung genau im Blick

Eine Flugbuchung ist vor allem dann eine gute, wenn du sie nach dem Kaufvorgang und vor dem Abflug immer im Blick hast. Ob auf der Website oder in der zugehörigen App: Jede Airline hat einen Bereich, in den du dich mit deiner Buchungs- oder Ticketnummer einloggen kannst – und das nicht nur für den Check-in.

Suche den Bereich „Meine Buchung“ und schaue dir an, was in diesem Bereich zu finden ist. Hier hast du Einsichten in etwaige Sitzplatzreservierungen, Upgrades und so weiter und kannst vorab schon mal checken, ob du dir eine zusätzliche Leistung dazubuchen willst – oder irgendetwas doch noch gratis ist. Überleg dir auch, ob ein Sitzplatz in der Notausgangreihe etwas für dich ist. Ja, auch da zahlst du drauf, dafür hast du aber auch wirklich Platz.