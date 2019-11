Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff: Das verspricht Entspannung und neue Erlebnisse. Aber was passiert, wenn die Kreuzfahrt im Drama endet und ein Passagier an Bord verstirbt? Und wie häufig passiert das?

Manche Todesfälle sind auf tragische Unglücke zurückzuführen – so wie der eines zehnjährigen Jungen auf der „Genting Dream“, der am Montag in einem Pool ertrank .

Der Körper wird in einen „Body Bag“, einen Leichensack, gelegt und in die Leichenhalle des Schiffes gebracht. Kreuzfahrtschiffe, die auf dem Meer unterwegs sind, sind dem „Telegraph“ zufolge gesetzlich dazu verpflichtet, eine Leichenhalle an Bord zu haben. Diese muss von Bereichen, in denen Lebensmittel gelagert werden, abgetrennt sein und in der Regel Kühlfächer mit Platz für drei bis vier Leichname bieten.

Eine ehemalige Mitarbeiterin auf einem Kreuzfahrtschiff verriet den morbiden Spitznamen, den sie und Kollegen dem Raum gäben: der „Sarg-Schrank“. Dass der sich direkt neben Kühlräumen befände, dementieren Reedereien jedoch.

Fakt ist: In der Regel müssen die Verstorbenen im nächsten Hafen von Bord gebracht werden. Über einen Ausgang, den die (lebenden) Passagiere nicht nehmen, werden die Leichname abtransportiert. An Land wird die Sterbeurkunde ausgefüllt und die Rückführung des Leichnams vorbereitet.