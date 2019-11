1. Die Reise könnte abgesagt werden

Leider passiert es immer wieder, dass Kreuzfahrtschiffe nicht rechtzeitig fertig werden und die Jungfernfahrt und manchmal auch weitere Fahrten abgesagt werden müssen. Passiert ist das beispielsweise bei dem Kreuzfahrtschiff „Hanseatic Nature“ von Hapag Lloyd Cruises , das zum ersten Mal am 13. April hätte in See stechen sollen.

2. Das Kreuzfahrtschiff ist noch nicht fertig

Mehrere kleine und größere Baustellen sind auf den ersten Kreuzfahrten neuer Schiffe keine Seltenheit. „Ich bin schon bei Dutzenden Jungfernfahrten an Bord gewesen und habe schon alles erlebt, von Telefonen und Fernsehern auf den Kabinen, die nicht funktionierten, bis hin zu Waschbecken, an denen die Rohre für Warm- und Kaltwasser falsch angeschlossen waren“, schreibt Kreuzfahrt-Experte Gene Sloan auf dem Blog „ The Points Guy “.

3. Abläufe sind noch nicht ausgefeilt

4. Einige Bereiche auf dem Kreuzfahrtschiff sind geschlossen

Wenn auf dem neuen Schiff noch Baustellen sind, kann es sein, dass bestimmte Bereiche noch nicht für die Passagire geöffnet sind. Das war zum Beispiel bei dem Luxuskreuzfahrtschiff „Scenic Eclipse“ der Fall, das im August zum ersten Mal in See gestochen ist. Weil die Haupt-Outdoor-Lounge noch nicht fertig war, konnten die Gäste dort keine Drinks schlürfen.

5. Die Kreuzfahrt-Crew muss sich noch einspielen

Wenn neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen, schicken die Reedereien oft ein Team von erfahrenen Mitarbeitern an Bord. Trotzdem müssen auch die sich erst an ein neues Schiff gewöhnen – und vielleicht auch neue Mitarbeiter einarbeiten.

Besonders oft komme es „The Points Guy“ zufolge zu Problemen im Service, wenn relativ neue Reedereien Schiffe auf den Markt bringen. Wenn Start-ups mit einem ihrer ersten Schiffe in See stechen, könnten die nämlich häufig noch keine eingespielte Crew einsetzen. Besonders spürbar sei das dann zum Beispiel beim Service in Bars oder Restaurants.