Priester soll Masseurin auf Kreuzfahrt belästigt haben

Ein Mann aus den USA steht aufgrund des Vorwurfs von sexueller Belästigung auf einem Kreuzfahrtschiff vor Gericht. Er soll eine Mitarbeiterin an Bord der „Carnival Fantasy“ während einer Massage belästigt haben.

An Bord der „Carnival Fantasy“ soll es während einer Kreuzfahrt im August zu der sexuellen Belästigung gekommen sein.

Sexuelle Belästigung ist das häufigste Verbrechen an Bord von Kreuzfahrtschiffen, nun sorgt ein neuer Fall für Aufsehen: Ein Mann soll mehrfach versucht haben, eine Masseurin anzufassen, sich vor ihr entblößt haben und sich selbst berührt haben. Aufgrund dieser Vorwürfe steht Amal S. (37) in den USA jetzt vor Gericht. Die Anschuldigungen der Mitarbeiterin werden von Zeugenaussagen von Security-Mitarbeitern der Reederei Carnival Cruises gestützt.

Das Brisante: Sieben Wochen nach dem Vorfall soll der Angeklagte zum katholischen Priester geweiht worden sein. Recherchen des Nachrichtensenders „NBC 15“ zufolge soll er seitdem regelmäßig Messen in einer Gemeinde in Mount Vermont abhalten. Das Erzbistum schrieb in einem Statement, über die Anschuldigungen informiert zu sein und dieses sehr ernstzunehmen. Laufende Rechtsfälle könne das Bistum nicht kommentieren.