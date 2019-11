Die Ergebnisse für die „Travel Risk Map“ basieren auf einer Analyse aus dem laufenden Jahr 2019 sowie einer Prognose für 2020. Sie ist zwar in erster Linie für Geschäftsreisende gedacht, bietet aber auch Orientierung für deine Urlaubsplanung 2020.

Gefährliche Reiseziele: Hier lauern die größten Sicherheitsrisiken

Für die Einschätzung des Reisesicherheitsrisikos wurden die Faktoren politische Gewalt (einschließlich Terrorismus, Aufstand, politisch motivierte Unruhen und Krieg), soziale Unruhen (einschließlich konfessionell bedingter, kommunaler und ethnischer Gewalt) sowie Gewalt- und Kleinkriminalität berücksichtigt.

Gefährlicher als im laufenden Jahr werden Reisen 2020 in Regionen beziehungsweise Städten in Burkina Faso, Kongo, Libyen, Kongo, Mosambik in Afrika sowie Belize und Honduras in Mittelamerika risikoreicher, so die Experten. Weniger gefährlich werden Reisen nach Nicaragua und Teile Mexikos, hier wurde das Sicherheitsrisiko auf mittel heruntergestuft.

Sehr gefährlich, weil das Sicherheitsrisiko extrem hoch ist, ist es demnach in diesen Ländern: Afghanistan, rund um die Grenze zwischen Ägypten und Israel sowie im Gazastreifen, in Teilen der Demokratischen Republik Kongo, in Teilen des Irak, in Libyen, in Mali, in Teilen Nigerias, in Teilen Pakistans, in Somalia, im Südsudan, in Syrien, in Teilen der Ukraine (um Donezk an der Grenze zu Russland), in der Zentralafrikanischen Republik.