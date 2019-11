Wenn du am Gate stehst und darauf wartest, ins Flugzeug zu dürfen, fühlen sich Minuten schnell wie Stunden an. Dann kommt der erlösende Aufruf – und alle hetzen los. Anschließend heißt es drängeln und quetschen, bis du endlich auf deinem Platz sitzt. Klingt nervig, ist es auch.

Das bewies die TV-Show „Mythbusters“ bereits im Jahr 2012 mit einem Experiment . Knapp 200 Testpersonen sollten auf sechs verschiedene Arten an Bord eines Flugzeugs gelassen werden. Am Ende jedes Testlaufs konnten sie darüber abstimmen, wie zufrieden sie waren. Außerdem wurde die Zeit gestoppt, um zu ermitteln, wie lange das jeweilige Boarding gedauert hat.

Viele Airlines, besonders in den USA , folgen beim Boarding einem einfachen Prinzip. Die Economy-Class-Passagiere werden in drei Kategorien eingeteilt: hinten (1), Mitte (2) und vorn (3). Die hinteren Reihen dürfen zuerst ins Flugzeug, dann kommen die mittleren und zuletzt die vorderen Reihen. Dabei könnte es viel schneller und unkomplizierter gehen.

Doch Southwest Airlines macht es anders – und besser. Bei der amerikanischen Billig-Fluggesellschaft kommen die Passagiere in der Reihenfolge in die Maschine, in der sie eingecheckt haben. An Bord angekommen sucht sich jeder Passagier seinen eigenen Platz aus. Überraschenderweise war das im Experiment mit 14:07 Minuten die schnellste Boarding-Methode.

Es gäbe nur eine Boarding-Variante, die noch schneller wäre als die von Sotuhwest, aber vermutlich nur in der Theorie funktioniert. Der US-amerikanische Physiker Jason Steffen hat herausgefunden, dass das Bording am schnellsten ginge, wenn sich alle Passagiere bereits am Gate in der Reihenfolge aufstellen würden, in der sie laut Sitzplatznummern ins Flugzeug steigen sollten.

Aber mal ehrlich: Wer ist denn schon so organisiert?