MSC plant klimaneutrale Kreuzfahrten – wie geht das?

Kreuzfahrt und umweltfreundlich: Geht das zusammen? Die Schweizer Reederei MSC möchte über CO 2 -Kompensation einen Beitrag zum Schutz der Meere und Küstenregionen leisten. Das ambitionierte Ziel lautet: Bis 2020 die „weltweit erste Kreuzfahrtmarke mit klimaneutralem Schiffsbetrieb“ werden.

Das gab die Reederei anlässlich der Schiffstaufe der „MSC Grandiosa“ in Hamburg am vergangenen Freitag bekannt. „Dank unserer langfristigen Planung können wir so bereits bis 2024 eine flottenweite Reduktion der CO 2 -Bilanz um 29 Prozent erreichen (im Vergleich zu 2008). Damit sind wir auf dem besten Weg unser Ziel, eine Reduktion um 40 Prozent bis 2030, umzusetzen.“

Neue Umwelttechnologien und CO 2 -Kompensation sollen MSC klimaneutral machen

Schon ab dem 1. Januar 2020 sollen sich Reisen mit dem Schweizer Familienbetrieb nicht mehr negativ auf den Klimawandel auswirken. Wie genau will MSC das erreichen? Zum einen mit emmissionsärmeren Antrieben wie mit LNG – die „MSC Europa“ soll das Versuchskaninchenfür die noch schadstoffärmere Variante mit einer LNG-Brennstoffzellen. Gleiches hatte Aida für den Bau der brandneuen „Nova“ für 2021 angekündigt.

Für einen gänzlich emissionsfreien Betrieb reichen die Technologien allerdings noch nicht. Deshalb sollen sie durch Kompensationen ergänzt werden: „MSC Cruises wird alle direkten Kohlendioxid (CO 2 )-Emissionen seiner Flotte durch verschiedene Klimaschutzprojekte kompensieren, die nach den höchsten Standards von führenden internationalen Instanzen entwickelt wurden und sofortige Maßnahmen gegen Treibhausgasemissionen darstellen.“ Die Kosten dafür werde komplett die Reederei übernehmen, versprach Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises.

Ausgleichzahlungen sollen an Umweltprojekte gespendet werden – was bringt es?

Mit den Geldern sollen Projekte, die die Meeres- und Küstenlebensräume wiederherstellen, unterstützt werden – insbesondere Blue-Carbon-Projekte. Mit Blue Carbon ist jener Kohlenstoff gemeint, der im Meer von Ökosystemen – iwe Mangroven, Seegrass und Salzwiesen – gebunden wird.