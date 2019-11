Kein Scherz: Nach der Thomas-Cook-Pleite bieten Hotels ihre Zimmer auf Mallorca zu unglaublichen Preisen an. Eine Nacht mit Frühstück gibt es pro Nase schon ab neun Euro. Was bekommen Gäste dafür?

In vielen Hotels kostet allein das Frühstück 9 Euro pro Nase – die Redaktion hatte das für den Buchungspreis schon mitinbegriffen. Ein üppiges Buffet mit viel Auswahl – so das Fazit. Für 6 Euro mehr pro Nacht hätten sie auf Halbpension upgraden können.

Ende der Hauptsaison und Thomas-Cook-Pleite drehen an der Preisschraube

Nicht nur in Magaluf und Palmanova können Reisende für sehr wenig Geld vor dem nasskalten Wetter in Deutschland in die spanische Sonne flüchten. „Um die Auslastung auch in den letzten Tagen vor Saisonende noch stabil zu halten, gewähren manche Hoteliers hohe Preisnachlässe“, erklärte Julia Wüst von FTI, über die der Preishammer gebucht werden konnte.

Der reisereporter hat für dich Angebote gecheckt, und folgendes gefunden: Vier Nächste im November im 3,5-Sterne-Hotel in Port d’Alcúdia, inklusive Frühstück für 72 Euro pro Person. Runtergerechnet landest du dann pro Nacht bei 18 Euro – immer noch ziemlich günstig.