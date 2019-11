Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Aber auf Reisen lauern mitunter auch die größten Gefahren – nicht nur in fernen Ländern. Selbst bei Touren in Deutschland solltest du Tipps für eine sichere Reise beachten.

Hygiene auf Reisen

Die Grundregel auf Reisen in tropischen Ländern lautet deswegen: Nur Mineralwasser aus sicher verschlossenen Flaschen trinken – und auch nur dieses zum Zähneputzen verwenden. Und: Achte in windigen Bars auf deine Getränke. Auch Softdrinks sollten aus verschlossenen Flaschen kommen, Gläser immer im Auge behalten werden. Manche Kriminelle mischen Drogen in Getränke, um Reisende auszurauben.

Noch viel wichtiger: In vielen Ländern ist das Trinkwasser für Europäer nicht bekömmlich – gar nicht mal, weil es nicht ganz rein oder durch die große Hitze in den Leitungen unhygienisch wäre. Es beinhaltet mitunter einfach nur andere Stoffe, die für den eigenen Magen zu ungewohnt sein können.

Vorsicht bei den WLAN-Hotspots

Eine weitere Gefahr sind falsche WLAN-Netzwerke: Dabei klont ein Angreifer einen normalen Hotspot, in dem er einen eigenen mit demselben Namen installiert. Anschließend sorgt er dafür, dass alle Verbindungen mit dem „richtigen“ Netzwerk getrennt werden. Mit etwas Glück verbindet sich einer der Clients automatisch mit dem geklonten WLAN und ist in den Fängen des Angreifers.

Statt eines öffentlichen PCs sollte am Urlaubsort besser der eigene Laptop oder das eigene Smartphone genutzt werden. „Wenn man sich in ein freies WLAN einloggt, nur über sichere Verbindungen beziehungsweise VPN das Internet nutzen“, betont Gladitz. Es könne sonst sein, dass man sich Schadsoftware einfängt oder Daten mitgelesen werden. Datenverbindungen wie WLAN und Bluetooth sollten nach der Benutzung deaktiviert werden, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern.

Das Internet ist auch auf Reisen inzwischen für viele unverzichtbar geworden – allerdings bergen WLAN-Hotspots in Hotels, an Flughäfen oder in Einkaufszentren mitunter Gefahren. „Wie auf Ihre persönlichen Wertgegenstände müssen Sie auch im Urlaub auf Ihre Daten aufpassen“, warnt Kriminalhauptkommissarin Katrin Gladitz.

Diebstahl auf Reisen

In Hotels gelten die Standardtricks der Vielreisenden: Abends beim Verlassen des Zimmers ein Licht brennen lassen und den Fernseher einschalten – das kann Einbrecher abschrecken. Auch vor potenziellen Einbrüchen zu Hause während des Urlaubs kannst du dich schützen: Vermeiden solltest du das öffentliche Posten von Urlaubsnachrichten in sozialen Netzwerken. Auch Einbrecher könnten auf solche Einträge stoßen und erkennen, dass ein Haus menschenleer ist.

Vor allem in Großstädten sollten alle Dokumente und Wertgegenstände möglichst nah am Körper getragen und nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Koffer gehören ins Hotelzimmer oder zumindest in Sichtweite. In einem Hotel sollte nach Möglichkeit ein Safe zur Aufbewahrung genutzt werden. „Die sind zwar keine Banktresore“, räumt Kriminalhauptkommissarin Katrin Gladitz vom Landeskriminalamt Niedersachsen ein, „aber alles ist besser als nichts.“

Diese Impfungen brauchst du fürs Reisen

„Rechtzeitig vorzusorgen ist bei Fernreisen auch deshalb so wichtig, weil sich der Impfschutz nicht von heute auf morgen aufbauen lässt“, betont Andrea Gontard vom Onlineportal Tropeninstitut.de. Der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt, der in aller Regel nicht nur eine reisemedizinische Beratung anbietet, sondern auch gleich das Impfen übernimmt.

Typhus, Japanische Enzephalitis, Gelbfieber, Cholera – was in einigen Regionen der Welt an Krankheiten lauert, ist hierzulande nicht sehr bekannt. Impfungen können in vielen Fällen helfen und sind mitunter schon bei Reisen innerhalb Europas angeraten. Hepatitis-A-Viren etwa werden über kontaminiertes Trinkwasser oder Lebensmittel übertragen und führen zu einer Entzündung der Leber. Sie lauern auch in Meeresfrüchten und auf Gemüse.

Diese Versicherungen solltest du abschließen

Terror und Naturkatastrophen

Deutschen Staatsangehörigen empfiehlt das Auswärtige Amt zudem, sich unabhängig vom Land, das sie besuchen, und von der Dauer des Auslandsaufenthalts in die Krisenvorsorgeliste Elefand einzutragen. Im Fall der Fälle kann die Behörde so schnell Hilfe leisten. Grundsätzlich gilt für potenzielle Ziele von Anschlägen, Menschenmengen zu meiden.

Das Auswärtige Amt bietet auf seiner Website und in einer eigenen App für Smartphones ständig aktualisierte Reisehinweise und, viel wichtiger, Reisewarnungen. Letztere gelten in der Regel als Rechtsgrundlage für eine kostenlose Stornierungsmöglichkeit von Reisen.

Überfälle im Urlaub

Um Opfer eines Überfalls zu werden, brauchst du nicht weit zu reisen. In fast jeder Großstadt gibt es Gegenden, in denen du zumindest bei Dunkelheit vorsichtig sein solltest. Wertsachen sollten nicht zur Schau gestellt werden.

Welche Rechte habe ich bei Airbnb?

Im Internet sah alles so schön aus: Ein Zimmer mitten in New York, die U-Bahn in der Nähe, Coffeeshop um die Ecke. Und dann das: Das Zimmer gleicht eher einer dreckigen Kammer, die U-Bahn mag in der Nähe sein, die nächstgelegene Station aber liegt zwei Kilometer entfernt. Und der Coffeeshop? Geschlossen – wie alles in dieser runtergekommenen Gegend.

Wohnungsvermittler wie Airbnb, 9flats und Wimdu haben seit Jahren Hochkonjunktur und oft genug attraktive Angebote in ihrem Portfolio. Aber es gibt auch schwarze Schafe unter den Vermietern.

Was tun, wenn die angemietete Wohnung ein Reinfall ist? Airbnb empfiehlt in solchen Fällen, zuallererst Fotos der Mängel zu machen, den Vermieter direkt zu kontaktieren und dann Airbnb – das Problem: Das Unternehmen selbst tritt nur als Vermittler auf. Gewährleistungsansprüche oder Minderungsrechte bestehen nur gegenüber dem Vermieter selbst. Seine Rechte durchzusetzen kann vor allem im Ausland schwierig und teuer werden.

Wichtig: Keine Zahlung direkt an den Vermieter leisten. Die Kosten des Aufenthalts werden über den Vermittler beglichen. Und noch wichtiger: Vor einer Buchung die Bewertungen früherer Übernachtungsgäste checken. In den Portalen besteht in der Regel die Möglichkeit einer Bewertung der Gastgeber – und die ist oftmals aussagekräftiger als mitunter nachbearbeitete Fotos.

Auch bei Hotelbuchungen ist es wie bei Airbnb ratsam, die Lage zu überprüfen. Ein Schnellcheck bei Google Streetview kann vor unliebsamen Überraschungen schützen.