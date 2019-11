Neues Lufthansa-Boarding: Fenster-Passagiere dürfen zuerst

Fast so schlimm wie der Kampf um Liegestühle am Pool: Wer darf zuerst ins Flugzeug einsteigen? (Symbolfoto)

Es ist ein gewohntes Bild am Gate: Schon bevor die Airline-Mitarbeiter per Lautsprecherdurchsage zum Boarding aufrufen, stehen die ersten Passagiere in einer Schlange – weil sie unbedingt als erste in das Flugzeug steigen wollen. Damit ist bei drei Airlines bald Schluss.

Deutschlands größte Airline Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss führen neue Boarding-Systeme ein. Konkret bedeutet das: Von den Economy-Passagieren steigen die mit einem Fensterplatz zuerst ein.

Wer einen Fensterplatz hat, darf zuerst einsteigen

Die Lufthansa testete das System namens „Wilma“ bereits im Frühjahr. Der Name steht als Abkürzung für die Reihenfolge: Window, Middle and Aisle (Deutsch: Fenster, Mitte und Gang). Die Fluggäste werden in Gruppen ihren Sitzplätzen entsprechend in die Flieger gelassen, erklärt die Airline.