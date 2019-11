Sex auf Kreuzfahrt: Jeder fünfte Passagier geht fremd

Auf Kreuzfahrtschiffen geht’s mitunter heiß her – es gibt frivole Themenreisen, Crew-Mitglieder versüßen sich die Zeit mit Kollegen, und laut einer Umfrage ist jeder fünfte Passagier schon mal an Bord fremdgegangen.

Auf Kreuzfahrtschiffen läuft alles gesittet, fast langweilig ab? Mitnichten. Tatsächlich zeigen Erzählungen von Mitarbeitern und das Ergebnis einer Umfrage unter Passagieren über das Sexleben an Bord, dass oftmals das Gegenteil der Fall ist.

Sexspielzeug im Gepäck ist beispielsweise für zwölf Prozent der Passagiere auf jeder Kreuzfahrt ein Muss, weitere 21 Prozent haben schon mindestens einmal eines eingesteckt. So zumindest lautet das Ergebnis einer Umfrage unter 200.000 Nutzern der Community von „cruise.co.uk“ aus dem Jahr 2015.

Erotik-Kreuzfahrtschiff mit Swinger-Partys

Für Menschen, die sich auf einer Reise auf hoher See vergnügen wollen, gibt es sogar ein eigenes Schiff: Erst Anfang Oktober hatte das „Sex-Kreuzfahrtschiff“ vor Mallorca angelegt. Auf der „Azamara Journey“ dreht sich alles um Erotik, Paare können sich dort bei speziellen Themenpartys austoben und zum Beispiel bei Swinger-Partys den Partner tauschen.

Mit einer anderen Person als mit dem eigenen Mann, der eigenen Frau, der Freundin oder dem Freund ins Bett zu steigen – das ist offenbar nicht nur auf speziellen Erotik-Kreuzfahrten gang und gäbe. 17 Prozent der Passagiere, also fast jeder fünfte, sind an Bord schon einmal fremdgegangen, so ein weiteres Ergebnis der „cruise.co.uk“-Untersuchung.