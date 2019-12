Harry-Potter-Fans können jetzt in dessen Geburtshaus übernachten.

Das Haus wird als Unterkunft auf Airbnb gelistet. In dem fiktiven Dorf lebten James und Lily Potter mit ihrem Sohn Harry. Und dort geschah auch, was die ganze Geschichte ins Rollen brachte: Voldemort tötete James und Lily, doch er scheiterte daran, auch den 15 Monate alten Harry zu ermorden. Zurück bleibt die Narbe auf der Stirn, Voldemort verschwindet.

Das jahrhundertealte De-Vere-Haus in Lavenham diente als Drehort für Harrys Geburtsort „Godric’s Hollow“ in den „Harry Potter“-Filmen. Nun können Fans der Fantasy-Reihe (und Fans von Fachwerkarchitektur) dort übernachten.

Zurück in die Realität: Der Ort „Godric’s Hollow“ heißt in Wirklichkeit Lavenham und ist ein mittelalterliches Dorf mit gut 1.700 Einwohnern in der englischen Grafschaft Suffolk. Bekannt ist Lavenham für seine Fachwerkarchitektur und die spätgotische Pfarrkirche. Eine Nacht im denkmalgeschützten De-Vere-Haus kostet 128 Euro.

Es ist in zwei Hälften aufgeteilt. Im privaten Bereich wohnen die Eigentümer, Jane und Tony Ranzetta. Im Gästebereich gibt es zwei Himmelbettzimmer, beide mit eigenem Bad, es gibt Frühstück in einem Gemeinschaftsraum.