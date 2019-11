1. Den Koffer möglichst spät einchecken

Möglichst spät einchecken – diesen Trick hast du vielleicht schon einmal gehört. „Die beste Option ist es, einer der letzten Passagiere zu sein, der sein Gepäck aufgibt“, schreibt Thomas Lo Sciuto, ein Rampenarbeiter an einem Regionalflughafen in den USA, auf dem Portal „Quora“.

Denn, so sagt er: „Die Taschen werden immer von vorne nach hinten auf die Gepäckwagen geladen. Wenn du also zuletzt eincheckst, befindet sich deine Taschen im letzten Wagen, was ihn zum letzten im Flugzeug und zum ersten beim Ausladen am Zielort und auf dem Gepäckband macht.“

Sehr spät einzuchecken kann aber natürlich auch zu stressigen Momenten führen, zum Beispiel wenn es dann beim Security Check länger dauert. Und, beachte: Die Flughäfen rund um die Welt haben alle verschiedene Gepäckverladesysteme – es könnte also passieren, dass dieser Trick nicht funktioniert.