Urlaubsdeals & Sales am Black Friday | reisereporter.de

Black Friday 2018: Das sind die coolsten Reisedeals Am Black Friday wird in der ganzen Welt die Weihnachtssaison mit Schnäppchen-Angeboten eröffnet. Auch die Reiseanbieter machen mit. Wir haben dir die besten Deals für Kurzentschlossene zusammengestellt!

Ab auf Schnäppchenjagd! (Symbolbild) Foto: stocksnap.io/Skitter Photo (Montage)

Flugbuchung und Mietwagen

Hotelbuchung

Pauschalreisen

Kreuzfahrt

Reisegepäck

Freizeitpark und Erlebnistrips

Du willst seit langem mal wieder ins Legoland? Dann solltest du noch am Black Friday deine Tickets buchen, denn es gibt am "Black Fun Day Sale" 50 % Rabatt. Weihnachten steht vor der Tür und du hast noch keine gute Geschenkidee für deine Liebsten? Dann guck doch einmal bei Jochen Schweizer vorbei und lass dich inspirieren. Hier findest du von einem Tandemflug, über Escape The Room bis hin zu einem besonderen Dinner-Abend tolle Ideen für den nächsten Geschenkanlass.

Woher kommt der Black Friday und was hat es damit auf sich? Die von Jahr zu Jahr wachsende Sales-Aktion „Black Friday“ (zu Deutsch: Schwarzer Freitag) stammt ursprünglich aus Amerika und läutet seither die Saison der Weihnachtseinkäufe ein. An diesem Tag bieten viele stationäre Händler, Geschäfte und seit einigen Jahren auch Onlineshops weltweit viele Angebote und reduzierte Aktionen mit tollen Rabatten.Traditionell fällt der Black Friday jedes Jahr auf den Freitag nach Thanksgiving, dem nordamerikanischen Erntedankfest. Dieses wiederum findet immer am vierten Donnerstag im November statt. Wie lange geht der Black Friday? Normalerweise dauert der Black Friday nur einen Tag - nämlich den gesamten Freitag nach Thanksgiving. Viele Händler werben mit Sonderaktionen über das ganze Wochenende hinweg bis zum Montag, dem sogenannten „Cyber Monday“. Das ist dann das sogenannte „Black Weekend“. Amazon dehnt die Rabattaktionen sogar über eine ganze Woche aus, der sogenannten "Cyber-Monday-Woche", die dieses Jahr vom 19.11.-26.11.2018 läuft. Wann sind die nächsten Black Friday Termine? In den nächsten Jahren fällt der Black Friday auf folgende Termine: 29.11.2019

27.11.2020

26.11.2021