Märchenhaft schön: Die Niagarafälle sind eingefroren

Zwar rauschen die Wassermassen nach wie vor tosend in die Tiefe, jedoch vor einer märchenhaften Kulisse. Die Klippen, Bäume und Geländer sind vereist, und auch die Seiten des Wasserfalls sind teilweise eingefroren.

Kanada -Urlauber kommen gerade in den Genuss eines frostig-schönen Naturschauspiels. Denn im Bundesstaat Ontario und im Nordosten der USA ist es so dermaßen kalt, dass die Niagarafälle teils gefroren sind.

Besucherin Emma Grafham erzählte dem Sender „CNN“, sie habe sich wie in „Elsas Schloss“ im Disneyfilm „Frozen“ gefühlt. „Es gab sogar diese Treppe, die direkt vor dem Aussichtspunkt platziert war, und sie hatte so viel Eis auf sich, dass es aussah, als hätte Elsa gerade ihren Arm ausgestreckt und eine Eisbrücke gezaubert, so wie sie es im Film tut“, sagte sie.