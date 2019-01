So hatte sich das schottische Paar den Beginn seiner Kreuzfahrt mit Norwegian Cruise Line nicht vorgestellt: Als sie ihre Kabine betraten, erwischten sie ein Crew-Mitglied beim Sex auf ihrem Bett.

Das Passagier-Paar ertappte das männliche Crew-Mitglied in flagranti in der Kabine beim Sex.

Bobby und Mary Jackson aus Schottland wollten sich eine traumhafte Zeit auf dem Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Line machen. Doch der Start der Reise von Singapur nach Thailand missglückte gewaltig.

Erst hätte das Paar (er ist 64, sie 62) zwei Stunden in der Hitze auf das Schiff „Norwegian Jewel“ warten müssen, berichten sie der britischen „The Sun“. Als sie dann endlich an Bord gehen konnten, hätten sie zunächst die Bar aufgesucht, um etwas zu trinken – und sich dann auf ihre Kabine Nummer 10039 gefreut.

Doch beim Aufschließen der Tür der Schock: Ein Crew-Mitarbeiter hatte im Zimmer Sex mit einer Frau. „Ich konnte den Rücken des Mannes sehen, der offensichtlich gerade mitten beim Sex war“, sagt Mary Jackson. Sie sei traumatisiert gewesen und habe erstmal ein Glas Wasser gebraucht.

Crew-Mitglied hat Sex in Kabine – Gutschein zur Wiedergutmachung

Auf die sofortige Beschwerde der Passagiere, die umgerechnet immerhin mehr als 5.000 Euro für die Reise bezahlt hatten, habe man ihnen einen Verzehrgutschein im Wert von 100 Pfund, also etwas mehr als 100 Euro, angeboten.